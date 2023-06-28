Если российский лидер Владимир Путин в своих оценках мятежа ЧВК «Вагнер» делал акцент на темах предательства и вооружённого бунта в разгар военных действий, то президент Белоруссии Александр Лукашенко представил события 24 июня как некий внутрироссийский конфликт, в котором «не было героев». Такое мнение высказал ряд экспертов, оценивая пространные комментарии, которые Лукашенко дал 27 июня — на прошедшей утром церемонии раздачи генеральских погон, и в многочисленных заявлениях, которые до позднего вечера транслировало государственное информагентство БелТА.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Лукашенко

Белорусский лидер в числе прочего официально подтвердил приезд основателя «Вагнера» и руководителя мятежа Евгения Пригожина в Белоруссию и заверил, что прибывшие в республику «вагнеровцы» смогут «перекантоваться» за свой счёт. Лукашенко, помимо всего, ещё раз зафиксировал прибытие в Белоруссию российского тактического ядерного оружия (и подчеркнул, что бойцы ЧВК «Вагнер» охранять ТЯО не будут).

Но по большей части речь шла не столько о будущем «Вагнера», сколько именно о прошедших событиях 23–24 июня. Причем белорусский лидер, сыгравший ключевую роль в развороте колонн «вагнеровцев» (напомним, по согласованию с Путиным Лукашенко призвал Пригожина отказаться от преступных замыслов), настаивал, что его не надо считать посредником. Хотя при этом он поделился подробностями налаживания связи и разговора с Пригожиным, который — со слов Лукашенко — первые полчаса был матерным.

«Этот переполох в России, конечно, и нас напряг очень серьёзно», — такой была первая из бесчисленных оценок, которые дал Лукашенко 27 июня, — и подчеркнул, что «Отечество у нас одно». Но, судя по речам президента, отношение к «переполоху» в Москве и Минске отличается, считает белорусский политолог Валерий Карбалевич.

«Если Путин однозначно оценивает ситуацию как предательство, как измену, то Лукашенко говорит в первую очередь о конфликте Пригожина и российского министра обороны Сергея Шойгу. «Столкнулись два человека», «нет в этом деле героев» и так далее», — указал Карбалевич в комментарии ИА Регнум.

Дословно президент Белоруссии сказал так: «Когда ситуация начала развиваться… столкнулись практически два человека, которые воевали на фронте. Я, опять же, в этой теме, в этом котле был постоянно. Я знаю работу Шойгу. Незаслуженно его порой критикуют».

Лукашенко в ходе своего выступления призвал «ни в коем случае не делать» героев по итогам прошедших событий из него самого (как уже было сказано), «ни из Путина, ни из Пригожина». Создаётся впечатление, что эта фраза (при всех заверениях, что он «не герой», и «не переговорщик») свидетельствует об амбициях Лукашенко, считающего себя именно тем, кто предотвратил большое кровопролитие в России, считает Карбалевич.

Также из заявлений Лукашенко можно сделать вывод, что он считает российскую элиту не единой — при том, что в Москве делают акцент на единодушной реакции всего общества на мятеж. «(Спикер Совета Федерации Валентина) Матвиенко оказалась мужественной, (спикер Госдумы Вячеслав) Володин, патриарх, ещё пару человек и всё. А после драки руками мы ох как умеем махать и советовать: мочить, мочить и мочить», — заявил Лукашенко.

Эрик Романенко/ТАСС Боец ЧВК «Вагнер»

Белорусский обозреватель Александр Алесин обращает внимание ещё на одну деталь в выступлении президента республики. В высказываниях лидера Белоруссии присутствовал намёк на претензии к действиям руководителей отдельных регионов России во время мятежа, сказал Алесин ИА Регнум.

Эксперты также указывают на фразу Лукашенко о том, что «не бывает цветных революций, если для этого в стране нет причин» — при том, что попытку военного мятежа ни по форме, ни по содержанию нельзя отнести к «цветным революциям» (подобным той, что была пресечена белорусскими властями летом-осенью 2020-го).

Лукашенко уверен, и он об этом прямо заявил, что разрастание мятежа в России могло бы подвигнуть проигравших в 2020-м белорусских оппозиционеров на попытку реванша. По выражению президента, не только «в Москве… уже некоторые клопы эти и таракашки повылазили из-под плинтуса», но и белорусская оппозиция готовила вооружённый мятеж.

Ценное приобретение, но не преторианцы

При этом передислокацию ядра «вагнеровцев» во главе с Пригожиным в Минске, похоже, воспринимают именно как фактор укрепления порядка. «Если их командиры приедут к нам и помогут нам… расскажут нам, что сейчас важно… И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять», — заявил Лукашенко. Он сослался на слова белорусского министра обороны Виктора Хренина — о том, что такое подразделение, как «Вагнер», в армии республики не помешало бы. И подчеркнул, что дал добро главе минобороны на переговоры с бойцами ЧВК.

«Вагнеровцы» получили опыт войны против натовской техники, натовских инструкторов, натовской методики, разведки и всего прочего. Конечно, для Белоруссии это крайне актуально перед внешними вызовами», — сказал ИА Регнум политолог и экономист Александр Дудчак.

После слов Лукашенко о переговорах с ЧВК появились предположения: Лукашенко выбрал структуру, поднявшую мятеж в России, на роль своей «преторианской гвардии». Но это явно не так, уверен Алесин. Даже если белорусское законодательство будет изменено и ЧВК легализуют, «вагнеровцев» вряд ли допустят в ближний круг. «Видимо, «вагнеровцы» в самом деле будут привлекаться для обучения белорусских военнослужащих, передачи опыта боевых действий на Донбассе, — рассуждает собеседник ИА Регнум. — Не исключена и легализация ЧВК, введение её в белорусское правовое поле.

Хотя существование некой частной армии на территории Белоруссии, на мой взгляд, противоречило бы характеру президента Лукашенко».

Назад в Африку?

Возможно более интересное применение «вагнеровцев», полагает собеседник. «Думаю, это связано с планами развития широкой сети проектов на Африканском континенте», — допускает Алесин.

Он отмечает: в ходе недавнего визита в Зимбабве Лукашенко предложил этой стране стать хабом Белоруссии в Африке — своего рода окном, через которое республика могла бы осуществлять экономическую экспансию на Африканский континент.

«Прежде всего, речь о строительстве сборочных предприятий по выпуску МАЗов, тракторов Минского тракторного завода, дорожно-строительной техники компании «Амкодор», зерноуборочных комбайнов «Гомсельмаша», — перечисляет собеседник. Республика проявляет к проектам на Чёрном континенте едва ли не меньший интерес, чем Россия или Китай. И в этой связи «вагнеровцы» могли бы вернуться в той роли, которую они играли до вовлечения в конфликт на Украине, — обеспечивать охрану и безопасность «на местах».

Учитывая обстановку в странах «Чёрной Африки», наличие там вооружённых формирований, организованных по принципу ЧВК, способных выполнять роль вооружённой охраны объектов и граждан Белоруссии, которые будут на них работать, необходимо.

«До этого данную функцию выполняли белорусские силовики, формально находившиеся в отпусках, поскольку никаких юридических норм, которые эту деятельность регулировали бы, в нашем законодательстве до сих пор не было, — рассуждает эксперт. — Кстати, известно, что белорусы охраняли в том числе китайские проекты в Африке».

Алесин также не исключает, что услугами ЧВК «Вагнер», курируемой уже властями Белоруссии, будут интересоваться заказчики из-за рубежа.