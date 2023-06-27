Минск, 27 июня, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Мятеж, который пытались осуществить предприниматель Евгений Пригожин и ЧВК «Вагнер», был общей угрозой для всего Союзного государства России и Белоруссии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко 27 июня журналистам, призвав не называть его посредником в этой истории. Об этом сообщило агентство БелТА.

Иван Шилов ИА Регнум Евгений Пригожин

«Потому что это наше Отечество. Ещё раз повторяю. Поэтому если кто-то там в России, а я это слышу, говорит о посредничестве Лукашенко, никакого посредничества», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что в СМИ его называют посредником и героем, а также многие призывают поставить памятник. Он заявил, что против памятника, а также против ярлыка посредника или героя. Белорусский лидер подчеркнул, что у него с президентом России одно Отечество.

Как сообщало ИА Регнум, Лукашенко по согласованию с президентом России Владимиром Путиным связался с Пригожиным и убедил его отказаться от преступных замыслов. После этого вагнеровцы вернулись на свои базы.

Пригожин поднял ЧВК «Вагнер» в ночь на 24 июня. Часть бойцов вошла в Ростов-на-Дону.

Путин заявил, что выступление вагнеровцев могло привести к гражданской войне в России. Он поблагодарил силовиков, которые противостояли мятежу. Президент также отметил, что рядовые бойцы ЧВК являются патриотами, а их втянули в авантюру обманом. Они могут теперь перейти на службу в Минобороны РФ, уехать в Белоруссию или остаться в России в качестве гражданского жителя.