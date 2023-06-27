Минск, 27 июня, 2023, 20:48 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что первые полчаса его переговоров с бизнесменом Евгением Пригожиным прошли исключительно матом. Об этом белорусский лидер заявил во время своего выступления перед нацией 27 июня.

Иван Шилов ИА Регнум Евгений Пригожин

«Слов матерных, я потом уже проанализировал, было в десять раз больше, чем нормальной лексики. Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать», — поделился Лукашенко.

24 июня ЧВК «Вагнер» предприняла попытку вооружённого мятежа. Бойцы приехали на военной технике в Ростов-на-Дону. Оттуда часть сил направилась в сторону Москвы. Президент России Владимир Путин назвал случившееся вооружённым мятежом и подчеркнул, что власти не допустят раскола страны. Лукашенко выступил с предложением переговоров с Пригожиным. Согласовав это с российским лидером, провёл переговоры, после которых ЧВК прекратила движение в сторону Москвы и покинула Ростов-на-Дону.

Лукашенко в ходе своего выступления упомянул, что немалую роль в организации переговоров с Пригожиным сыграли заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров и директор ФСБ Александр Бортников. Президент Белоруссии назвал Евкурова очень отважным человеком и подчеркнул, что он очень многое сделал в урегулировании попытки вооружённого мятежа.