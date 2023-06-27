Минск, 27 июня, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Представители белорусской оппозиции на фоне попытки вооружённого мятежа в России также пытались реализовать в республике такой же сценарий. Об этом 27 июня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе церемонии вручения генеральских погон высшему офицерскому составу республики.

Известия/Дмитрий Коротаев

Как отметил белорусский лидер, на фоне сообщений о попытке мятежа в России находящиеся за границей страны «беглые» оппозиционеры тоже начали проявлять активность.

«Правда, фальстарт произошёл. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов», — сказал он.

Лукашенко указал, что находящиеся за границей, по его данным, хотят получить на эти цели 250 млн евро, которые они поделят и используют оставшихся в Белоруссии участников протестных акций как пушечное мясо.

«Успели даже опубликовать очередные призывы и планы, я о беглых. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий «вооружённого мятежа» — надо же отчитываться», — добавил глава республики.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лукашенко заявил, что цветные революции не случаются в странах без наличия в них причин для этого.

После выборов президента Белоруссии в 2020 году в республике начались массовые протестные акции, грозившие стать государственным переворотом и, как стало известно позднее, направляемые из западных стран. Белорусским силовикам удалось пресечь эти попытки и сохранить в республике конституционный порядок.