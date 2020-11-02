В начале Второй мировой войны произошло важнейшее событие в белорусской истории: территория БССР удвоилась, численность населения выросла тоже вдвое. Первый в истории собственно белорусский политический субъект получил те контуры, которые, не считая незначительных послевоенных изменений, сохраняет до сих пор.

Иван Шилов ИА REGNUM

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День воссоединения белорусского народа в едином государстве широко отмечался накануне Великой Отечественной войны и оказался почти забытым к началу XXI века. Почти два десятилетия эта памятная дата отмечается на уровне общественности и игнорируется властями. Лишь в 2009 году первый президент постсоветской республики нашёл возможность поздравить соотечественников с эпохальным событием.

На консолидирующую роль эпохальной даты в очередной раз обратили внимание представители белорусской общественности. В ходе состоявшейся 17 сентября в Минске на «торжественной церемонии возложения цветов к мемориальной доске нашему народному герою Сергею Притыцкому» они единогласно приняли соответствующее обращение. Документ был направлен в президентскую администрацию, президиум Национальной академии наук и Мингорисполком.

Мемориальная доска Сергея Притыцкого. Минск ИА REGNUM

Экспертное мнение: «17 сентября — отправная точка нынешней белорусской государственности»

Представители гражданского общества выразили солидарность с белорусскими учёными, лидерами общественных организаций и политических партий, а также иными представителями общественности, выступившими с инициативой придания дате 17 сентября статуса государственного праздника — Дня воссоединения белорусского народа. Авторы обращения напомнили: «17 сентября 1939 года начался Освободительный поход Красной Армии, по итогам которого бывшие «восточные окраины» II Речи Посполитой — Западная Украина и Западная Белоруссия — воссоединились с УССР и БССР. Территория и население нашей республики удвоились. Эпохальное событие широко отмечалось в середине XX века, однако затем оказалось незаслуженно забытым».

С учётом необходимости «восстановления исторической справедливости, а также огромный консолидирующий потенциал этой праздничной даты, которая неформально отмечается белорусами много лет» представители белорусской общественности предложили «официально объявить дату 17 сентября государственным праздником в Республике Беларусь и памятной датой в Союзном государстве России и Белоруссии».

Властям также было предложено «отреставрировать все мемориальные доски и памятники, установленные в честь наших национальных героев, участвовавших в Освободительном походе 1939 года, боровшихся с полонизацией, окатоличиванием, политическим, экономическим и иными формами угнетения в Западной Белоруссии межвоенного периода».

«Считаем необходимым совместно с российскими учёными издать сборники архивных документов и создать серию документальных фильмов на тему Освободительного похода РККА», — говорилось в обращении.

Воссоединение Западной Белоруссии с Белорусской ССР. 1939

Президентская администрация перенаправила обращение в министерство труда и социальной защиты. Видимо, для профанации решения проблемы, которую белорусская общественность с начала века поднимает ежегодно. Ранее представители властей признавали, что придание статуса государственного праздника — исключительная компетенция президента.

Таким образом, на сей раз подчинённые Александра Лукашенко не просто проявили халатность или несоответствие занимаемым должностям, но цинично послали «народец» по известному им адресу. Стоит ли после этого удивляться массовости уличных оппозиционных манифестаций, длящихся четвёртый месяц и наглядно иллюстрирующих усугубляющийся общественно-политический кризис, порождённый, в том числе, именно такой спецификой коммуникации.

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В свою очередь, НАН предоставила развёрнутый ответ. Документ подписал главный учёный секретарь, доктор химических наук Андрей Иванец.

Ответ НАН содержит обширный перечень статей и монографий, в которых рассматривались «отдельные аспекты данной проблемы» — в очередной раз поднятой участниками состоявшегося 17 октября в Минске мероприятия у мемориальной доски Сергею Притыцкому. В частности, упомянуты пятикнижие «История белорусской государственности», «Становление службы скорой медицинской помощи на территории Беларуси (1919−1939 гг.)» и другие.

«Специалисты Института истории НАН Беларуси, изучив факты, изложенные в Вашем обращении, сообщают следующее. Вопрос о необходимости включения дня воссоединения белорусского народа в календарь памятных дат общественно-политических праздников БССР стал актуален уже осенью 1939 г. Так, Народное собрание Западной Беларуси 30 октября 1939 г. объявило 17 сентября Днем освобождения трудящихся Западной Беларуси от гнета буржуазии и помещиков. Именно в таком качестве этот день и был торжественно и широко отпразднован в 1940 г. в западных областях БССР», — сказано в ответе на обращение.

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«После окончания Великой Отечественной войны день 17 сентября отмечался в Белорусской ССР неофициально. Этот вопрос был поднят на встрече в Минском горкоме КПБ 14 сентября 1989 г. ветеранами КПЗБ Орехво Н. С., Скурко Е. И. (Максим Танк), Авхимовичем Н. Е. и др. По результатам встречи секретарь Минского горкома КПБ Галко В. внес 22 сентября 1989 г. на рассмотрение ЦК КПБ предложение об установлении в БССР общественно-политического праздника — Дня воссоединения Западной Беларуси с Белорусской ССР. В качестве возможных дат назывались 17 сентября — день освобождения Западной Беларуси частями Красной Армии, и 28 октября — день принятия Народным собранием Западной Беларуси в г. Белостоке Декларации о вхождении Западной Беларуси в состав БССР. В итоге Указом Президиума Верховного Совета Белорусской ССР №3057-ХI от 11 января 1990 г. был установлен праздничный День воссоединения Западной Беларуси с Белорусской ССР — 14 ноября, как день принятия 3-й (внеочередной) сессией Верховного Совета Белорусской ССР закона «О принятии Западной Белоруссии в состав Белорусской Советской Социалистической Республики», — сообщила НАН Белоруссии.

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Самое главное по существу главный академический госорган изложил в финале: «Внесение предложений по совершенствованию законодательства НАН Беларуси осуществляет в пределах своей компетенции, определенной Уставом НАН Беларуси. Ваше предложение не относится к основным направлениям деятельности, задачам и функциям НАН Беларуси».

Таким образом, белорусская академия наук отказалась считать приоритетом своей деятельности сохранение исторической памяти и восстановление исторической справедливости. Задачи и функции НАН Белоруссии как раз-таки и нацеливают НАН на компетентное и объективное рассмотрение поднятых в обращении вопросов с очевидным практическим выходом, чего категорически не желают ни в этой госструктуре, ни в бюрократической «идеологической вертикали», заточенной на так называемую белорусизацию.

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Похожие ответы получили авторы другого, аналогичного обращения, подготовленного НГО из Координационного совета «Единство». Поступивший в президентскую администрацию документ был перенаправлен в аппарат правительства, а оттуда — в министерство труда и социальной защиты населения.

«Бесспорным является тот факт, что воссоединение Западной Беларуси с БССР осенью 1939 г. — одно из важнейших общественно-политических, социально-экономических, этнонациональных и культурных событий XX в. В результате сентябрьской военно-политической кампании и последующих событий октября — ноября 1939 г., юридически оформивших акт воссоединения, произошло национальное и территориальное объединение белорусов в едином белорусском государстве. Это объективно привело к национальной консолидации нашего народа и 8креплению белорусской государственности», — признал в ответном письме первый замминистра труда и соцзащиты Андрей Лобович.

Он напомнил, что в прошлом «2019 году к 80-летию воссоединения Западной Беларуси с БССР был проведен ряд культурных мероприятий, в том числе выставочные проекты «Мяжа была пад Мiскам, 1921−1941 гг.» в Государственном литературном музее Янки Купалы, «17 верасня 1939 г. Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларуси) в Национальной библиотеке Беларуси, передвижная фотодокументальная выставка «Дорогами борьбы и созидания» Брестского областного краеведческого музея и другие».

«С учетом изложенного, введение дополнительных праздничных дней полагаем нецелесообразным», — резюмировал чиновник.

Из ответного письма ясно, как на самом деле бюрократия постсоветской Белоруссии относится к важнейшим, эпохальным датам белоруской истории и чего на самом деле стоят пафосные слова о сохранении исторической памяти, воспитании молодёжи в духе патриотизма и далее по списку казённых фраз. Как только проходит юбилей, весь пропагандистский флёр как рукой снимает.

Министерство труда и соцзащиты, равно как и НАН Белоруссии документально подтвердили степень своего участия в этих процессах. Не случайно господин Лобович не упоминает ни одного мероприятия нынешнего года.

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В отличие от таких «слуг народа» и «навуковцев», доведших Белоруссию до нынешнего трагического положения, националисты всегда уделяли очень большое внимание своей интерпретации истории, ежегодно проводя соответствующие мероприятия. Несомненно, оппозиция готова не только на словах, подкреплённых соответствующими символами и регулярно отмечаемыми памятными датами к реализации такого же сценария, как и на Украине.

Можно сколько угодно слать проклятия в адрес выступающих под бело-красно-белыми знамёнами, избивать их дубинками и пытать в изоляторах, но у них есть всё, чтобы похоронить обанкротившийся режим Лукашенко. Благодарить за это он должен своих подчинённых, «занимающихся» так называемой «идеологической работой», пропагандой русофобской мифологии и откровенного терроризма, ревизионизмом и прочей «белорусизацией».

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Накануне украинского мятежа мало кто верил, что центральные улицы Киева и других городов будут переименованы и носить имена Шухевича, Коновальца, Бандеры и им подобных. Сегодня мало кто задумывается, как будут переименовываться улицы и площади Минска, какими будут государственные праздники при новом режиме, чем заменят нынешние символы, и кто создаёт для этого условия.

Даже сейчас Лукашенко не готов отказаться от порочной стратегии, которая подвела к пропасти не только его режим, но и всю Белоруссию. Сегодня он не желает диалога, отвергает помощь союзников и по-прежнему желает видеть только бесхребетных поддакивающих. Тем самым он обрекает себя на бесславную участь коллеги Януковича.