Минск, , 12:29 — REGNUM Участники состоявшейся 17 сентября торжественной церемонии возложения цветов к мемориальной доске Сергею Притыцкому на одноименной минской улице приняли два обращения к властям Белоруссии. Общее в двух документах — пожелание отмечать 17 сентября государственный праздник День воссоединения белорусского народа.

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Церемония возложения цветов была приурочено к 81-й годовщине начала Освободительного похода Красной Армии на территорию разгромленной гитлеровской Германией Польши. По итогам этого похода (известного также как «Польский поход РККА») Западная Украина воссоединилась с УССР, а Западная Белоруссия — с БССР.

Активным борцом с польскими оккупантами был Сергей Притыцкий, приговорённый польским судом к смертной казни, заменённой на пожизненное заключение. Участники церемонии подчёркивали его статус в национальной памяти как народного героя.

В одном из обращений, инициированном «Комитетом 17 сентября», выражена солидарность с ранее обращавшимися к властям Белоруссии по поводу Дня воссоединения белорусского народа. Среди таковых названы учёные, лидеры общественных организаций и политических партий, а также иные представители общественности.

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«Эпохальное событие широко отмечалось в середине XX века, однако затем оказалось незаслуженно забытым, — сказано в обращении. — Учитывая необходимость восстановления исторической справедливости, а также огромный консолидирующий потенциал этой праздничной даты, которая неформально отмечается белорусами много лет, мы предлагаем официально объявить дату 17 сентября государственным праздником в Республике Беларусь и памятной датой в Союзном государстве России и Белоруссии».

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Предложено также «отреставрировать все мемориальные доски и памятники, установленные в честь наших национальных героев, участвовавших в Освободительном походе 1939 года, боровшихся с полонизацией, окатоличиванием, политическим, экономическим и иными формами угнетения в Западной Белоруссии межвоенного периода».

«Считаем необходимым совместно с российскими учёными издать сборники архивных документов и создать серию документальных фильмов на тему Освободительного похода РККА», — сказано в документе, адресованном президентской администрации, Академии наук и Мингорисполкому.

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Около 20 участников акции единогласно проголосовали за это и ещё одно обращение, составленное Координационным советом «Единство» (объединяет организации лево-патриотического толка). Там также указана необходимость «внести 17 сентября как День воссоединения белорусского народа в перечень государственных праздников Республики Беларусь».

При этом члены НГО из КС «Единство» сделали пространный экскурс в историю, обстоятельно рассказав о терроре и колониализме в «восточных окраинах» межвоенной Польши. Досталось и современной прозападной белорусской оппозиции.

В обоснование нового статуса дате 17 сентября приведены такие аргументы: «В новейшей истории мы имеем примеры, когда день единения народа торжественно отмечается в странах, ранее разделенных границами. Таким днём, например, во Вьетнаме является 2 июля. В этот день в 1976 году произошло историческое событие — объединение двух частей страны — Северного и Южного Вьетнама. 3 октября в Германии отмечается национальный праздник — День германского единства. Он отмечается в день официального воссоединения Западной и Восточной Германии 3 октября 1990 года. События на Корейском полуострове свидетельствуют об огромном вдохновении, с которым корейский народ решает свою судьбу по воссоединению нации».

Прозападной оппозиции в Белоруссии были адресованы упрёки в очернительстве воссоединения Западной Белоруссии с БССР. Была подвергнута критике её символика, ставшая с августа де-факто общей протестной символикой.

«В её рядах находятся и такие, которые восхваляют профашистский режим панской Польши, — сказано в документе. — Широкое использование ею коллаборационистской символики (бело-красно­белого флага, герба «Погоня») и клича «Жыве Беларусь» наглядно свидетельствует о том, что она представляет собой идейных наследников предателей белорусского народа, прислуживавших гитлеровским оккупантам во время Великой Отечественной войны, так что ей лучше помалкивать, а не дискутировать о белорусском прошлом. Эта оппозиция позиционирует себя как националистов, и в то же время негативно оценивает факт воссоединения белорусского народа в едином государстве, при котором был положен конец политике полного закрытия школ с белорусским языком обучения».

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В этот же день, 17 сентября, аналогичные мероприятия прошли в минском музее Великой Отечественной войны, а также в других городах Белоруссии. Причём участвовали в них и «государственные» учёные и политологи, которые ранее демонстративно игнорировали само упоминание как самой даты, так и связанных с нею общественных инициатив.