Минск, , 14:48 — REGNUM Шлем сына Владимира Великого — Изяслава Полоцкого нашли при земляных работах в Бобруйске и этот величайший для «более чем тысячелетней истории белорусской государственности» артефакт находится на реставрации. Об этом 19 апреля в Минске заявил профессор Игорь Марзалюк.

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Задавая вопрос Александру Лукашенко после его ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию, Марзалюк предложил учредить «День белорусской государственности» и праздновать его 5 июня — в день рождения общерусской православной святой Евфросинии Полоцкой, которую националист назвал «патронкой».

Лукашенко в ответ сказал, что подумает над предложением, учитывая, что 3 июля отмечается День Независимости. При этом он сказал: «На эту тему я боюсь даже рассуждать».

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Лукашенко также высказался на тему «войны памятников», поднятой представительницей националистических кругов в Нацсобрании Белоруссии. Он предложил рассмотреть вопрос установки памятников националистам начала XX века другому, новому президенту Белоруссии.

При этом Лукашенко упорно называл задавшую вопрос Елену Анисим «Татьяной». В этом году она получила скандальную известность как причастная к пропаганде терроризма, на которую закрывают глаза глава МВД Игорь Шуневич и другие «силовики», присутствующие в Овальном зале заседаний на оглашении послания.

Напомним, председатель «Товарищества белорусского языка» Елена Анисимбудет выдвигаться кандидатом в президенты Белоруссии — об этом она заявила 30 января в эфире польской радиостанции. Член ПП НС активно продвигает русофобские домыслы в публичном пространстве, утверждая, например, что российская ФСБ осуществляет деятельность во вред Белоруссии.

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