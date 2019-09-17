В Минске 17 сентября состоялось возложение цветов к мемориальной доске героя народного сопротивления Западной Белоруссии периода польской оккупации Сергея Притыцкого. Мингорисполком дал разрешение на проведение мероприятия в Броневом переулке, сообщили ИА REGNUM организаторы.

Возложение цветов к мемориальной доске Сергею Притыцкому Сергей Шиптенко © ИА REGNUM

Минск, , 14:46 — REGNUM В 11 часов состоялось возложение цветов к мемориальной доске Сергею Притыцкому в Минске, установленной на доме в Броневом переулке. На мероприятие прибыло 18 человек, представлявших разные общественные организации, «Комитет 17 сентября» и другие общественные инициативы. Все они добиваются придания дате 17 сентября статуса государственного праздника Белоруссии и Союзного государства — Дня воссоединения белорусского народа.

В ходе церемонии возложения цветов состоялись выступления представителей НГО и их общение с журналистами. Аналогичные мероприятия проходят в Бресте, Гомеле, Гродно и других городах Белоруссии.

На официальном уровне торжественных мероприятий, посвящённых 80-летию воссоединения разделённого в начале XX века белорусского народа, не наблюдается. Александр Лукашенко не поздравил белорусов, как десятью годами ранее — вместо этого он направил поздравления российскому артисту. Официальные издания Союзного государства игнорируют юбилейную дату.

Также сегодня, 17 сентября, в 18:00 в минском комплексе Российского центра науки и культуры состоится памятный вечер, посвящённый 80-летнему юбилею воссоединения Западной Белоруссии с БССР. В первой части мероприятия вниманию участников будет представлена концертная программа, во второй — тематические выступления белорусских историков, философов и общественных деятелей. В частности, лекцию прочитает известный белорусский учёный, доктор философских наук, профессор Лев Криштапович.

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Напомним, Освободительный поход Красной Армии на территорию разгромленного гитлеровской Германией бывшего польского государства начался 17 сентября 1939 года и завершился к концу месяца воссоединением Западной Украины с УССР и Западной Белоруссии с БССР. В послевоенный период дата 17 сентября отмечалась несколько лет, в честь неё были названы улицы и различные объекты.

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