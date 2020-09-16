Минск, , 15:09 — REGNUM Четырнадцать белорусских общественных организаций обратились к Александру Лукашенко с предположением «внести 17 сентября как День воссоединения белорусского народа в календарь праздничных дат Республики Беларусь и памятных дат Союзного государства и тем самым отметить воссоединение Западной Белоруссии с Белорусской ССР и Советским Союзом как выдающееся событие в отечественной истории».

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«В истории белорусского народа есть знаменательная дата, которая с особой силой раскрывает его извечное стремление к свободе и справедливости. Это 17 сентября 1939 года. В этот день начался освободительный поход Красной Армии, вошедший в историю как блестящая миротворческая операция, оградившая Западную Белоруссию от захвата гитлеровскими войсками, принесшая западным белорусам избавление от социального, национального и религиозного угнетения со стороны панской Польши и придавшая белорусским границам современные очертания», — сказано в обращении.

Спустя 80 лет, отметили белорусские НГО, «мы не вправе забывать героическую борьбу народа Западной Белоруссии за свое человеческое и национальное достоинство, за право быть вместе с Советской Белоруссией и братской Россией в составе Советского Союза».

В документе отмечено, что лучшие сыны и дочери белорусского народа — Сергей Притыцкий, Вера Хоружая, Василий Корж, Кирилл Орловский, Максим Танк и многие другие, несмотря на жестокие преследования, репрессии, концлагеря и расстрелы, всеми силами приближали день воссоединения — «когда белорусский народ смог сказать заветные слова — «Мы снова вместе!».

Среди авторов обращения к Лукашенко как президенту Белоруссии и председателю Высшего госсовета Союзного государства указаны: Александров Г.А. — председатель Международного общественного объединения «Атал», Галчихин В.М. — председатель Культурно-просветительского общественного объединения «Преображение», Геращенко А.Е. — председатель Витебского общественного объединения «Русский дом», писатель и публицист, Зайцев О.Н. — председатель Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь», писатель и публицист, Козлова Т.А. — председатель Культурно-просветительского общественного объединения «Садко», Леонтьев В.И. — председатель Совета Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь», поэт и киносценарист, Лукашок А.Н. — председатель общественного объединения «Союзный деловой клуб «Авангард», Лущ С.С. — председатель Молодёжного социально-культурного объединения «Русь молодая», Молодов С.М. — председатель Республиканского общественного объединения «Русское общество», Потапов И.Н. — председатель совета Витебского городского общественного объединения «Русский культурный центр «Русь», Сергеев Н.М. — председатель Белорусского общественного объединения «Русь», Саевич В.В. — председатель Общественного объединения «Новая экономика», Шульга И.Н. — председатель Брестского общественного объединения «Доблесть и честь», Ягодницына М.Д. — председатель Общественного объединения «Белорусский союз блокадников Ленинграда».