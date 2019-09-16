16 сентября 2019 | Время чтения 14 мин

Кто будет восстанавливать историческую память об этих и многих других трагических и, одновременно, славных страницах отечественной истории?

Сергей Шиптенко, , 16:19 — REGNUM Белорусская общественность почти 10 лет ведёт упорную борьбу, требуя от властей Белоруссии обозначения даты 17 сентября 1939 года в календарях официальных праздников и памятных дат Союзного государства. Нынешний юбилейный год — прекрасный повод восстановить праздник в постсоветской республике как День воссоединения белорусского народа.

17 сентября 1939 года начался Освободительный поход Красной Армии на территорию разгромленной III Рейхом польского государства II Речи Посполитой. Жители отторгнутых легионерами Пилсудского Западной Белоруссии и Западной Украины встречали освободителей с большим радушием и цветами, как не встречали до этого пилсудчиков и не встречали после этого гитлеровцев. Человек, мало интересующийся историей, может сразу и не разобраться, когда сделаны кадры восторженных встреч местными жителями красноармейцев — в 1939, или в 1944, или 1945 годах — настолько схожи запечатлённые эмоции.

Ко времени начала Освободительного похода РККА польское государство фактически перестало существовать — оно было разгромлено III Рейхом. В 1939 году ни бежавшее за границу польское руководство, ни формальные союзники Польши не признали проведённую СССР операцию войной с польским государством.

Противоположные оценки официально стали звучать на Западе лишь в годы так называемой Холодной войны. Одновременно западной антисоветской пропагандой тиражировались мифы о вине СССР за развязывание Второй мировой войны, о советском «ударе в спину» якобы совместно с гитлеровской Германией, о «совместном параде» войск вермахта и РККА в Бресте 22 сентября 1939 года и т. п. После распада СССР антисоветские мифы о событиях 1939 года, создававшиеся под кураторством западных спецслужб, подхватили местные историки-ревизионисты из националистического лагеря, стремившиеся демонизировать советское прошлое.

Осознанно или нет, но сегодня эту мифологию в той или иной форме поддерживает официоз Белоруссии. Например, в пятитомной «Истории белорусской государственности» Институт истории НАНБ утверждает (т. 4, с. 64): «Состоялся импровизированный парад советских и германских воинских частей, которые покидали город». При этом даже знаменитому Скидельскому восстанию, не говоря уж о прочих выступлениях белорусских и украинских крестьян, Институтом истории не уделено ни строчки.

Судя по официальным сообщениям, не напоминал о неудобных фактах польским коллегам и госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась, недавно участвовавший в варшавских мероприятиях, приуроченных к событиям сентября 1939 года. Возможно, сказывается борьба с коррупцией в его ведомстве, или не имеющая к ней отношения работа по «культивированию» мифического «национального языка». Так или иначе, но юбилей воссоединения белорусского народа в Белоруссии может быть отмечен на таком же уровне, как юбилей начала Второй мировой войны или юбилей белорусской государственности.

«Крестьяне помогают советским войскам». «Известия», 23 сентября 1939 года

По итогам Освободительного похода 17−29 сентября 1939 года состоялось воссоединение Западной Украины и Западной Белоруссии с УССР и БССР. О значении эпохального для белорусской истории события говорят хотя бы следующие факты: население и территория БССР увеличились почти в два раза, был прекращён этноцид и начался невиданный до этого подъём буквально во всех сферах. Если к сентябрю 1939 года в Западной Белоруссии не было ни одной белорусской школы, то к сентябрю 1940 года были открыты десятки таких школ.

Благодаря огромной помощи прежде всего РСФСР в западных областях Белоруссии было построено множество предприятий, а промышленное производство региона выросло на десятки процентов. Была решена проблема безземелья и батрачества, крестьяне увидели трактора. Миллионы белорусов получили доступ к медицинской помощи, высшему образованию, пенсионному обеспечению, охране труда и другим социальным благам. Все эти достижения сегодня либо замалчиваются, либо упоминаются лишь вскользь.

«Речь по радио Председателя Совета Народных Комиссаров СССР тов. В.М. Молотова»

Чиновничество, формально декларирующее стремление к сохранению исторической памяти и на словах заявляющее о необходимости воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, на деле всячески препятствует восстановлению исторической справедливости. Перед инициаторами учреждения Дня воссоединения белорусского народа бюрократия выстраивает глухую стену, держит глухую оборону и отбрыкивается отписками.

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С начала 2019 года на официальном уровне не прошло ни одного масштабного даже по провинциальным меркам мероприятия, посвящённого юбилею. Официоз сконцентрировался на проходящих датах, бюрократической текучке, «евроиграх» и прочей мелочи, о которой уже мало кто вспоминает. Эпохальная дата оставлена не просто в тени, но в демонстративном забвении. Реакция на десятки обращений интеллигенции, общественных организаций и гражданских активистов свидетельствует о том, что о 17 сентября бюрократия знает, но предпочитает не привлекать к ней внимания.

«Цифры гниения и развала» 1

«Цифры гниения и развала» 2

Отвечая на запросы по теме Дня воссоединения белорусского народа, белорусские чиновники выдвигали в качестве аргумента против широкого празднования 17 сентября возможность ухудшения отношений с Польшей. Едва ли можно считать такое возражение обоснованным: нет больше ни мировой системы социализма, ни советско-польской дружбы, занимавшей в этой системе существенное место. Сложилась совершенно иная геополитическая ситуация, и сами польские бывшие «товарищи» совершенно ясно дают это понять своей внешней политикой России, Белоруссии и другим, некогда братским странам бывшего СССР.

Польская политическая элита руководствуется национальными интересами и не считается с возможными обидами, например Украины, когда провозглашает Волынскую резню актом геноцида. Решением польского парламента дата 11 июля объявлена «Национальным днём памяти жертв совершённого украинскими националистами геноцида граждан II Речи Посполитой Польской». В своей резолюции польские парламентарии подчеркнули необходимость исходить из полной правды о событиях тех лет для понимания их сущности, взаимного прощения и единения. Ничего подобного со стороны Нацсобрания Белоруссии не наблюдается — только замалчивание и игнорирование реального общественного запроса.

Другие аргументы против Дня воссоединения белорусского народа также не выдерживают никакой критики. Например, противники этой инициативы из русофобского лагеря используют модную в Евросоюзе лживую идеологему, приравнивающую СССР и III Рейх, коммунизм и фашизм (нацизм). Если власти современной Белоруссии ставят себя на одну доску с ними, то обсуждать дату 17 сентября становится весьма затруднительно.

Однако обсуждение и в этом случае возможно, если оппоненты не уходят в глухую оборону, не отождествляют себя с идейными наследниками Юзефа Пилсудского и не позиционируют Белоруссию правопреемницей II Речи Посполитой Польской. Такие отождествления и позиционирования давно протаскиваются в общественное сознание не только на уровне маргинальных кругов, но и на уровне официоза. Об этом наглядно свидетельствуют повсеместно устанавливаемые памятники литовским князьям и ревизионизм официальной историографии. Например, в год юбилея воссоединения Белоруссии памятник в Западной Белоруссии установили не Сергею Притыцкому и другим борцам за счастье белорусского народа, а литовским правителям Гедымину и Миндовгу. Кроме того, чествуют канцлера ВКЛ, коррупционера Льва Сапегу, а также другие столь же сомнительные фигуры и события. И всё это с воодушевлением преподносит президентская газета «Советская Белоруссия». Официоз всячески подчёркивает чуждость для него действительно национального, патриотического и народного.

Несомненно, что 17 сентября 1939 года — важнейшее событие белорусской истории, определившее границы нынешней Белоруссии. Ведь до создания БССР попросту не существовало белорусского государства, и за возможность Западной Белоруссии воссоединиться в нём сложили головы около 1,5 тысячи наших соотечественников. Сентябрьские восстания в Скиделе, Гродно и других населённых пунктах Западной Белоруссии стоили больших жертв. Повстанцы прошли через жуткий террор польских карателей — вплоть до отрезания ушей, выкалывания глаз, вырезания пятиконечных звёзд и т. п. Однако ни одному из них в год 80-летия воссоединения Белоруссии нынешние власти не поставили даже мемориальной доски. А ведь были и другие восстания в сентябре 1939 года, а до них — многолетняя тяжелейшая борьба.

«Нота правительства СССР, врученная польскому послу в Москве 17 сентября 1939 года»

Недавно в Слониме, который вошёл в состав БССР по итогам Освободительного похода в сентябре 1939 года, прошли мероприятия в рамках XXVІ Дня белорусской письменности. Особенностью мероприятий стало не только принижение значения русскоязычной белорусской письменности, но и игнорирование юбилея 80-летия воссоединения белорусского народа. Например, минкультуры и оба союза писателей вскладчину могли бы издать мемуары Николая Орехво и других героев нашего народа, но вместо этого предпочли проходящее мелкотемье. Минобороны Белоруссии тоже забыло о юбилее и не сделало ничего, чтобы почтить память участвовавших в Освободительном походе военачальников и героев Белорусского фронта.

II Речь Посполитая Польская не была белорусским государством. Белорусы в межвоенной Польше подвергались жестоким репрессиям по этнической принадлежности и вероисповедному признаку. Пока публицисты дискутируют на тему геноцида или этноцида, власти самоустраняются и от общественного обсуждения, и от артикуляции своей позиции. По логике, которую иначе как порочной и трудно назвать, после признания ВКЛ «формой белорусской государственности» должны последовать аналогичные признания Речи Посполитой (особенно после позора с непризнанием/признанием Тадеюша Костюшко белорусским национальным героем), БНР, Генерального округа Белорутения. Естественным продолжением подобного исторического ревизионизма является утверждение некоторых националистов о том, что генерал-комиссар Вильгельм Кубе, опять же, и не такой уж плохой — ведь много сделал для «беларускай школки» и всякого такого прочего для как бы «национального возрождения». Если уж польского террориста Викентия Калиновского возвели в националистический пантеон, и Франца Кушеля с супругой туда протаскивают, то и нацистским гауляйтерам найдётся местечко.

Нацистские оккупанты

Накануне Второй мировой войны польская элита мечтала видеть совместный парад польских и германских войск на Красной Площади, однако РККА расстроила эти планы. Сожалеющие о несостоявшемся блицкриге и отождествляющие себя с разгромленным врагом, сегодня трактуют дату 17 сентября 1939 года как скорбную дату. Они поддерживают варшавскую точку зрения на нашу историю и так же скорбят в День Победы 9 мая, тем самым фактически выражая солидарность с поверженным врагом.

Архивных и хорошо забытых источников, позволяющих объективно взглянуть на народные чаяния в Белоруссии накануне и во время так называемого Польского похода РККА, предостаточно. Особый интерес представляют письма от обычных жителей БССР партийному лидеру Пантелеймону Пономаренко и другим партийно-советским лидерам с просьбами взять их в поход. У каждого из заявителей была своя мотивация, в том числе месть за ту жестокость и несправедливость, которую продемонстрировали пилсудчики в отношении вполне конкретных родственников и близких. Нацархив мог бы издать эти обращения граждан — фондов бывшего ЦГАОР и дзержинского архива кинофотофонодокументов (БГАКФФД) хватит на много лет активного ввода в научный оборот. Однако и в этом уж 10 лет как не наблюдается заметной активности, хотя общественный запрос есть.

Весьма познавательным не только для молодёжи, но и профессиональных исследователей могла бы стать монография на тему экономической истории Западной Белоруссии до 1940 года включительно. Однако и такой труд, принципиально важный для понимания белорусской истории, властям постсоветской Белоруссии не нужен.

Сборники документов и материалов по экономической истории Западной Белоруссии позволили бы развеять многие мифы, усердно создаваемые и тиражируемые местечковыми националистами. Вероятно, однако, что сейчас властям нужны именно националистические мифы, а не серьёзные научные исследования прошлого, могущие стать основой для адекватных суждений о настоящем и будущем.

«Защита, вернее которой нет в мире»

Свой вклад могли бы внести находящиеся на содержании белорусских налогоплательщиков представители пресловутой творческой интеллигенции. Однако последним из белорусских лидеров, называвшим Сергея Притыцкого народным героем, был Пётр Машеров. Поскольку уже четверть века как без отмашки свыше на темы с «идеологическим звучанием» не снимаются фильмы, не пишутся книги и не ставятся спектакли, то едва ли можно ожидать произведений на тему 17 сентября.

Кто будет восстанавливать историческую память об этих и многих других трагических и одновременно славных страницах отечественной истории? Институты Академии наук не выдвигают таких инициатив, а в 2019 году хотят отделаться от неугодной темы лишь проходной конференцией на тему 17 сентября 1939 года с выпуском сборника тезисов. В то же время на 17 сентября белорусская Академия наук запланировала такое «знаковое» для этой даты мероприятие, как семинар «Стратегия ограничения распространения и искоренения гигантских борщевиков и других опасных инвазивных видов растений». На 18 сентября НАНБ запланировала симпозиум «Перспективы развития аддитивных технологий в Республике Беларусь», на 19 сентября — семинар «Эффективная сварка и родственные технологии». Как говорится — и смех, и грех.

«Образец боевой выдержки»

Не приходится ожидать заботы об исторической памяти нашего народа и от негосударственных институтов, отрабатывающих вливания польских «фундаций». Спонсор заказывает музыку с отнюдь не белорусским звучанием. От коллаборационистов невозможно ожидать хотя бы уважения к павшим за честь, свободу и единство нашего народа участникам восстаний в Скиделе или Гродно, погибшим и умершим от ран участникам Освободительного похода РККА. Подавляющее большинство из них — простые белорусы, от имени которых так любят расписываться пресловутые «сознательные» националисты.

Было бы полбеды, если бы замалчивали только эту страницу нашей общей истории и всё упиралось бы только в дату 17 сентября. Хотя на самом деле есть мало сопоставимых с нею по значению дат — разве что 3 июля и 9 мая.

«17 сентября 1939 года»

Меж тем забвению преданы события 1939 года у Халхин-Гола, в которых участвовали и уроженцы современной Белоруссии. До этого был усиленно не замечен юбилей нападения на нашу Родину японских агрессоров у озера Хасан. Проигнорирован 100-летний юбилей провозглашения Советской Социалистической Республики Белоруссии (БССР). Вместо этого акцентировалось внимание на каких-то мелких датах, на поиске «белорусских корней» у западных знаменитостей, никогда не считавших себя белорусами, не связывавших свою судьбу с судьбами белорусского народа и Белоруссии. В полузабытье прошёл юбилей Брестской церковной унии — эпохального события национальной истории, с которым, опять же, мало что можно сопоставить по значимости.

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Вместо того, чтобы на руках носить ветеранов и в каждом областном центре увековечить память участников Освободительного похода 17 сентября 1939 года, казённые средства потрачены впустую, на какие-то «имиджевые мероприятия», спортивные забавы и прочее временное, суетное, пустозвонное. Деньги эти — бюджетные, народные, всех налогоплательщиков, а не личные карманные чиновников и их приближённых. Бремя восстановления исторической памяти и её сохранения легло на плечи общественности, немногочисленных маргинализированных НГО и энтузиастов-подвижников. К слову, не их вина, но беда в том, что их целенаправленно сделали маргиналами.

Ул. 17-го сентября

Ул. 17-го сентября

Ул. 17-го сентября

Ул. 17-го сентября

В итоге углубляется раскол в белорусском обществе. У официоза — свои праздники и герои, у русофобствующих националистов — свои, у лишённой государственной поддержки или зарубежной помощи аморфной пресловутой «третьей силы» — свои. В Белоруссии параллельно существуют разные идентичности с разными взглядами на прошлое без консенсуса по важнейшим, эпохальным событиям национальной истории. Не предпринимается серьёзных попыток сближения этих позиций, а это значит, что раскол будет усугубляться и проявлять себя в самых разных ситуациях.

Мы обязаны пройти тернистый пусть воссоединения снова — во имя будущего, во имя пролитой крови, во имя чести.