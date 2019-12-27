Сервильный федеральный телеканал взял предновогоднее интервью у столичного градоначальника Сергея Собянина. Ключевым высказыванием беседы, безусловно, стало заявление мэра о том, что уходящий год стал для Москвы особенно удачным. Для кого-то 2019 год и вправду не безуспешный, только вряд ли среди этих счастливчиков окажется подавляющее большинство жителей города.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собянин

Несказанно «повезло» жителям района Хорошево-Мневники: их какой уж год кряду продолжают «комплексно реконструировать», предлагают прекрасные современные скворечники-человейники с видами на МКАД, а они, закостеневшие в своем невежестве, ухватились за свои отжившие свой век пятиэтажки и съезжать отказываются на отрез. Да еще и сопротивляются, одни протестуют на публичных слушаниях, а самые отчаянные так и вовсе в суды идут.

Подробности читайте здесь: Как московские власти застройщика из беды выручали

Здесь: Москвички требуют от чиновников компенсацию за отнятые земельные участки

И здесь: Хорошёвский суд отказал москвичкам в компенсации за отнятую землю

Еще один инвестор, о котором упомянул московский мэр, если уж не украсил жизнь жителей района Кунцево, то наверняка сделал ее насыщеннее и богаче на события. Люди оторвались от рутины повседневности, стали ходить с соседями на пикеты, вставать живым щитом перед строительной техникой, да и вообще занялись гражданской самоорганизаций, а она им и в страшных снах присниться не могла.

Подробности читайте здесь: Конфликт в Кунцево: если власть не одумается, дальше только баррикады

И здесь: Конфликт в Кунцево: Верховный суд встал на сторону мэрии и ГК ПИК

Признаться, были и такие, кто горячо поддержали программу реновации и несказанно огорчились, когда выяснили, что войдут в нее спустя годы. Эти наши земляки не сдались и, взяв судьбу в свои руки, обошли все приемные, обили все пороги и добились, чтобы их включили одними из первых. Только вот результат оказался в корне отличным от прекрасных картин, которые рисовали чиновники, сервильные СМИ, и их собственных ожиданий.

Подробности читайте здесь: Московская реновация оказалась не такой, как о ней думали на улице Кедрова

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые дома по московской программе реновации

Еще одни «счастливчики» воспротивились тому, что под их окнами проведут многополосную трассу. Не вникнув в суть дела, можно с возмущением подумать: вот, мол, эгоисты, трасса — это ведь такое общественное благо! Нет-нет, они не эгоисты. Дело в том, что совсем не обязательно прокладывать у них под окнами дорогу, ее можно было пустить по соседней промзоне. Конечно, можно, только чиновники отчаянно борются с «ржавым поясом», поэтому промзона зарезервирована под очередные небоскребы. Еще одни «эгоисты» воспротивились строительству ветки метро. Ну, как эгоисты? Чиновники считают ниже своего достоинства вести равноправный диалог с жителями, поэтому граждане справедливо полагают, что метро низкого заложения может разрушить их дома.

Подробности читайте здесь: Москва Собянина: ещё одну мегамагистраль пустят по «головам» москвичей

И здесь: Даешь общественную экспертизу градостроительных проектов московской мэрии!

Наряду с теми, кто хотел попасть в программу реновации, нашлись и такие, кого существующее положение дел более чем устраивало. Такие москвичи или уже жили в комфортной для себя среде хрущевок и сталинок, либо целенаправленно покупали жилье в таких районах. Например, в районе «Очаково» почти весь ветхий фонд снесли еще по лужковской программе «Жилище», поэтому, в принципе, граждан всё устраивало. На их беду у них была несоразмерная масштабу мэрии Москвы мечта и свободный кусок земли. Мечта их совсем не типичная по нынешним временам, они хотели поставить бюст погибшей в 1942 году девушки-разведчицы Елены Колесовой, именем которой названа улица. Видимо, поэтому были не поняты московскими чиновниками.

Подробности читайте здесь: Московская реновация сметает на своём пути судьбы людей и голубятни

Admoblkaluga.ru Анатолий Артамонов, Алексей Гордеев и Сергей Собянин в экотехнопарке Калуга

Несказанно «повезло» жителям калужских Михалей и окрестных сёл, по соседству с ними построили экотехнопарк, а честно говоря, обыкновенную свалку. Но, во-первых, мы люди современные, а сейчас в моде всё, что начинается на «эко» — экоеда, экотуризм и прочее такое. А во-вторых, страна вступила в решающую стадию мусорной реформы, а посему все ресурсы и вся прогрессивная общественность брошены на борьбу с мусорными полигонами, которые «эффективные» управленцы превратили в свалки.

Подробности читайте здесь: То ли свалка, то ли экотехнопарк: что Артамонов показал Собянину за Калугой

Отмечу, что перечислить всех, для кого уходящий год сложился «крайне удачно» — нет возможности, напоследок добавлю, что еще больше «счастливчиков» появится в следующем году. Совершенно очевидно, что никуда не денутся текущие проблемы, а к ним прибавятся новые. Какие угрозы грядущий год принесет москвичам, судить не берусь, но про одну догадываюсь.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Московский двор

Жители одного из домов в районе Свиблово думали, что уж им-то ничто не угрожает: дом середины нулевых годов постройки с полагающимся земельным участком, в общем, живи да радуйся. На их беду у правительства Москвы, ищущего землю под стартовые площадки для реновации, по соседству был кусочек земли, а поскольку его не хватало, они, не мудрствуя лукаво, отрезали недостающее у граждан. Москвичи дошли до Верховного суда, но справедливости и там не нашли.

Подробности читайте здесь: Под реновацию у москвичей отняли придомовую территорию

А вскорости в суд можно будет не обращаться. Дело в том, что парламентарии приняли поправки в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты, упрощающие изъятие земель. Наверное, стоило бы добавить, что изымать будут под госнужды, только есть закавыка. Заключается она в том, что интересы девелоперов не тождественны государственным. В общем, с «наступающим» всех нас, дорогие земляки!