17 декабря 2019 | Время чтения 6 мин

Какие виды продукции будут делать из бытовых отходов на инновационном мусорном предприятии в Калужской области, покуда неизвестно.А вот то, что, не считаясь с мнением людей, у них под боком построили мегасвалку для московского мусора — видно невооруженным взглядом

Игорь Свирин, , 14:42 — REGNUM Удивительное дело, 13 декабря вице-премьер Гордеев, губернатор Калужской области Артамонов и мэр Москвы Собянин осмотрели экотехнопарк «Калуга», а государственную регистрацию предприятие получило в Государственном реестре объектов размещения отходов как объект для размещения отходов. Казалось бы, какая разница, лишь бы мусор безопасно утилизировали. Однако разница огромная, дело в том, что вся история возникновения мусорной свалки на территории сельского поселения Михали буквально изобилует манипуляциями, подтасовкой фактов и подменой понятий.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

Начнем с того, что «термин «экотехнопарк» был впервые введен в оборот «Стратегией развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года», утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 25 января 2018 г. № 84-р. Согласно Стратегии, экотехнопарк — это объединенный энергетическими и взаимозависимыми материально-сырьевыми потоками и связями комплекс объектов, включающий в себя здания и сооружения, технологическое и лабораторное оборудование, используемые в деятельности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, обеспечивающий их непрерывную переработку и производство на их основе промышленной продукции, а также осуществление научной, исследовательской и (или) образовательной деятельности», — цитата из газеты Аргументы и факты.

И совершенно иное дело — объекты размещения отходов, которые, если верить №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», есть не что иное как специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов. Так что же там в Калужской области проинспектировали столь видные государственные деятели?

Анатолий Артамонов, Алексей Гордеев и Сергей Собянин в экотехнопарке Калуга Admoblkaluga.ru

Отметим этот то ли неудачный пиар ход, то ли попытку замаскировать истинное предназначение данного объекта и продолжим всматриваться в другие, не менее поучительные детали этой истории.

По необъяснимой для обычного человека логике под создание мегасвалки вновь были выбраны земли сельхозназначения. Видно, глянули чиновники на карту, а все промышленные территории заняты, тут заводы гремят, там инновационные фабрики нанопродукцию выпускают, делать нечего, нужно плодородные земли изымать. На этой стадии узнать о происходящем практически невозможно, люди попадают в замкнутый круг из «неизвестно, не в нашей компетенции, обратитесь в другое ведомство». В общем, узнавшие на рубеже 2016−2017 годов о том, какое им привалило счастье, местные жители еще долго обивали пороги инстанций. А в это время уже вовсю начались работы по созданию объекта.

Шила в мешке не утаишь, подошло время публичных слушаний, когда хочешь — не хочешь, а что-то объяснить взволнованной общественности попросту необходимо. Отступая, отмечу, что когда-то движимые демократическими идеалами прекраснодушные люди умудрились закрепить в законодательстве такую процедуру, как публичные слушания. Дело давнее, ныне уже никто не помнит, для чего ее вводили, но по инерции продолжают соблюдать.

Во время подготовки и проведения слушаний и всплыли до тех пор умело скрываемые подробности. Выяснилось, что всё же появится названный экотехнопарком объект. Возводиться он будет на принадлежащих некоему ООО «Профземресурс» землях. Учредителем которого с долей в 98,56% является АО «Мосводоканал». Он же, в свою очередь, не что иное, как преобразованное муниципальное унитарное предприятие, главным акционером которого является правительство Москвы. Так вот он какой, этот частник «Профземресурс».

Анатолий Артамонов, Алексей Гордеев и Сергей Собянин в экотехнопарке Калуга Admoblkaluga.ru

Далее стали известные еще более щекотливые подробности. Для того, чтобы изменить статус земель, жителям окрестных населенных пунктов нужно объяснить, для каких целей это делается, а также убедить в том, что деятельность будущего предприятия не нанесет вред ни гражданам, ни окружающей среде.

По устоявшейся порочной практике последних лет материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной на окружающую среду (ОВОС) были представлены в неполном объеме. Более того, к подготовке ОВОС привлекли дочерний «Мосводоканалу» АО «Институт Мосводоканал НИИ проект», и удивительное дело — то, что строители опасного объекта сами же и оценивают воздействие от своей деятельности, не вызвало нареканий со стороны областных и федеральных ведомств.

Даже такая покладистость местных чиновников не помогла «продавить» проект. Строительству полигона воспротивились местные муниципальные депутаты, переубедить которых не удалось и пришлось назначать перевыборы. Для того, чтобы сформировать новый покладистый муниципальный совет, как о том рассказывают местные жители, были выкуплены два дома и в них прописаны аж 150 человек, которые потом успешно проголосовали за ставленников власти.

В итоге удалось преодолеть все формальные препоны на пути строительства свалки. Мундепы проголосовали за перевод сельхозземель в статус промышленных, а публичные слушания были признаны состоявшимися. Тут и до того не останавливающееся строительство уже вполне официально развернули во всю мощь.

Может быть, вся эта история и не стоила бы выеденного яйца, подумаешь, наплевали на мнение граждан, которым жить возле свалки. Да и брошенной земли у нас столько, что народу не хватит ее вспахать, посему нет ничего страшного в том, что вывели из оборота некоторое количество. Так-то оно так, но, как всегда, «дьявол кроется в деталях».

Для строительства названной технопарком свалки вновь выбрали самый неподходящий объект. Место болотистое, грунтовые воды стоят высоко, находится на истоке реки Трубенка, а кроме того, как сообщило минэкологии Калужской области, входит в охранную зону реки Лужи. Эти факты зафиксированы не только в генплане поселения Михали, в котором указывается глубина расположения грунтовых вод, но и фото — видеодокументами наблюдающих за строительством местных жителей, а также заявлениями создателей полигона.

Анатолий Артамонов, Алексей Гордеев и Сергей Собянин в экотехнопарке Калуга Admoblkaluga.ru

Столкнувшись с тем, что невозможно нормативно заглубиться под создание карт для так называемых хвостов, проектировщики вышли из положения за счет того, что стали отсыпать карты валами и прокладывать неким нетканым мембранным покрытием. Которое, по их заявлениям, прослужит десятилетия. Данные заявления вызывают большую тревогу, поскольку ранее вокруг покрытия, которому якобы сноса нет, возникла череда скандалов, вызванных тем, что оно не отвечает требованиям к подобного рода изделиям. Местные жители также не верят и в то, что будут соблюдены прочие меры безопасности. И опасаются того, что фильтрат с полигона попадет в питьевые источники.

Можно и дальше описывать те мыслимые и немыслимые нарушения законодательства, которые происходили при строительстве экотехнопарка «Калуга», только, по сути, всё уже сказано. Добавлю лишь, что жители окрестных населенных пунктов с негодованием опровергают заявления о том, что появление свалки благотворно сказалось на местной инфраструктуре, занятости и зарплатах. Ни того, ни другого, ни третьего как не было, так и не предвидится, зато проблемы со здоровьем не заставят себя ждать, уверены калужане.