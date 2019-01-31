Хорошевский суд отказал москвичкам в компенсации за отнятую землю

Игорь Свирин, , 18:55 — REGNUM

Завершился первый этап противостояния горожан и управления Росреестра по городу Москве вкупе с департаментом городского имущества (ДГИ) и концерном Крост. Первый бой проигран, Хорошевский районный суд встал на сторону чиновников и застройщика. До оглашения мотивировочной части решения суда делать выводы преждевременно, но само заседание было настолько показательным, что заслуживает отдельного рассмотрения.

Вкратце история такова. Две жительницы района Хорошево-Мневники как собственницы квартир владели долями в земельном участке под жилым домом, который, согласно жилищному кодексу, является частью общедомового имущества. Более того, в 2017 году они официально через Росреестр зарегистрировали права собственников квартир, так мало того, еще и внесли запись в ЕГРН, опять-таки через управление Росреестра, о том, что без их участия как собственников никто не имеет права совершать какие-либо регистрационные действия с долями в соответствующем земельном участке.

Однако в московском управлении Росреестра, откликнувшись на обращение ДГИ, посчитали, что раз женщины переехали в новое жилье, а дом снесен, то и их права на долю в придомовой территории автоматически прекращаются. Поскольку процедура мены со стороны чиновников была проведена с нарушениями, а кроме того, они не признают саму мену равноценной, женщины обратились в суд.

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И вот, после приличествующих подобного рода делам проволочек и затягиваний, состоялось итоговое слушание, на котором судья Евгений Яблоков отказал москвичкам в их претензиях к московскому Росреестру. Еще раз оговорив, что предметно разобрать данное решение будет можно после того, как будет получена мотивировочная часть решения, мы рассмотрим сам ход процесса. Он интересен абсурдными и циничными аргументами, которые приводили ответчики, чиновники Росреестра, и третьи лица, представитель ДГИ и юристы концерна «Крост».

Начнем мы с высказываний представителей главного, основного бенефициара проекта комплексной реконструкции района Хорошево-Мневники — концерна «Крост». Юристы компании не придумали ничего лучшего, как обвинить рядовых граждан в затягивании обращения в суд с исковым заявлением, и на этом основании попросили суд отказать им. Возражения адвоката истцов Владимира Артёмова, что рассматривается совсем другой вопрос, понимания у суда не нашли.

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«Мы полагаем, что пропуск административными истцами срока на обращение с иском является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявления. Мы полагаем, что административными истцами выбран ненадлежащий способ защиты права», — заявила юрист компании.

Получилось так, что женщины, узнав о случившемся, долго разбирались в происходящем, потом наняли адвоката, но всё равно замешкались с иском. Предположу, что для нас, простых москвичей, это ситуация вполне объяснимая. Тут поражает другое, а именно «глубина юридической мысли» специалистов компании, но также допускаю и то, что более веских оснований юристы «Кроста» попросту не нашли.

Внятно описать позицию московского управления Росреестра, к сожалению, не получится. Единственное, что смог выдавить из себя представитель ведомства, это то, что права женщин на долю в участке они прекратили, потому что было прекращено право на квартиру. Автору так и не удалось понять, почему в Росреестре не приняли к сведению запись о том, что без владелиц доли в земельных участках никто не имеет право совершать регистрационные действия с ними.

В нашем хит-параде безусловное первое место занял московский чиновник. Представитель ДГИ цинизмом своих высказываний превзошел матерых капиталистов — застройщиков. Смысл его высказываний, которые повторял от раза к разу, можно свести к нехитрой мысли. В департаменте городского имущества города Москвы считают, что произвели с москвичками обычную операцию обмена, а те в свою очередь хотят сжульничать, они-де получили новые квартиры, а еще вознамерились оставить за собой доли в земельных участках, чтобы с выгодой ими распорядится.

«Земельный участок под многоквартирным домом не имеет самостоятельной потребительской ценности, он предназначен исключительно для обслуживания связанных с проживанием интересов жильцов в многоквартирном доме. У нас право на землю прекращено не потому, что снесен дом, а потому, что прекращено право собственности на квартиру, а право собственности на землю следует судьбе квартиры», — подчеркнул чиновник.

Вот оно, оказывается, что! «Земельный участок под многоквартирным домом не имеет самостоятельной потребительской ценности», странно только, что этого не понимают коммерсанты, и, например, активно участвуют в торгах на покупку земли под ТПУ. Или всё же земля не имеет ценности для москвичей, а чиновники вправе снести их дома, переселить в человейники, а земельными участками распорядиться по своему усмотрению. И на этом этапе она вдруг становится необычайно ценным активом.

Вот и попытки истцов и их адвоката объяснить, что, во-первых, женщины вынужденно пошли на такой обмен, а во-вторых, считают его неравноценным, поскольку полученное жилье и право на долю в придомовой территории, которая заканчивается за отмосткой фундамента дома, на их взгляд, по стоимости уступают тому, чем они владели раньше, на чиновника впечатления не произвели.

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Положа руку на сердце, признаюсь в том, что так и не понял до конца: молодой человек действительно не понимает абсурдности сделанных им заявлений? Но более склоняюсь к мысли о том, что мы имеем дело с четкой позицией столичного руководства в отношении имущественных прав москвичей.

В заключение отмечу, что адвокат истцов оказался не готов прокомментировать вынесенное судьей Яблоковым решение. Поскольку в результативной части решения суд не указал мотивы отказа в удовлетворении исковых требований. Мы обязательно вернемся к этому вопросу, когда будет получена мотивировочная часть решения. А также продолжим следить за развитием ситуации. Не удовлетворенные таким решением райсуда москвички намерены защищать свои права в судах высшей инстанции.

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