Даешь общественную экспертизу градостроительных проектов московской мэрии!

Игорь Свирин, , 20:43 — REGNUM

Очередная градостроительная драма разворачивается на юго-западе Москвы. Жители нескольких районов округа воспротивились ни много ни мало, а строительству целой ветки метро и размещенных на ней транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).

Я обратил внимание на призывы встать стеной и не допустить строительства ТПУ «Академический», но, погрузившись в тему, выяснил, что проблема гораздо глубже и острее. Оказалось, что на Юго-Западе Москвы местные муниципальные депутаты и активисты «бузят» против строительства нескольких ТПУ, участка новой линии метро от станции Коммунарка до станции «Крымская» МЦК. А также выступают против строительства зданий судов, для чего будут снесены гаражи местных жителей. Не впадая в кликушество, осмелюсь предположить, что конфликт может приобрести невиданные доселе масштабы, и далее постараюсь объяснить, почему я так думаю.

Начну с попавшегося первым на глаза объявления о том, что размеренная жизнь в районе «Академический» будет нарушена возведением очередного ТПУ. О данном изобретении транспортно-градостроительной мысли написано немало, и глупо отрицать достоинства подобных проектов. Не устраивает в таких проектах другое, а именно желание властей за наш с вами счет реализовать свои коммерческие замыслы. ТПУ возникают как грибы после дождя, там, где этого требуют, а очень часто и не требуют интересы развития Москвы. Безусловным остается лишь то, что все они обременены коммерческой инфраструктурой, торговыми центрами, гостиницами, апартаментами и жильем.

Посмотрите на карту (https://stroi.mos.ru/tpu), размещенную на портале столичного Стройкомплекса, эти изначально утилитарные объекты транспортной инфраструктуры, произволом чиновников превращенные в жилые комплексы, торговые и бизнес-центры, строятся буквально один за другим. И какие бы убедительные обоснования ни писались под эти проекты, скрыть истинные замыслы не получается.

Вдумайтесь! На расположенной в новой Москве станции «Саларьево» Сокольнической ветки метро ТПУ уже есть, и расположен он как нельзя кстати. Отмечу лишь, что количество мест на перехватывающей парковке пришлось значительно сократить, а то инвестору негде было построить ТЦ. Далее есть большая парковка у станции метро Румянцево, но власти вознамерились возвести еще и ТПУ «Тропарево» с очередным ТЦ на ее территории. Аналогичная ситуация сложилась на другой линии метро, Калиниско-Солнцевской, где при наличии ТПУ «Озерная» возводится еще и ТПУ «Мичуринский проспект», в рамках которого китайские инвесторы возведут очередные небоскребы. Полно вам, господа чиновники, прекратите уже рассказывать о том, что решаете транспортные проблемы города, в это давно уже никто не верит.

Подробности читайте здесь: ТПУ «Тропарево» местные жители считают точечной застройкой

И здесь: В Москве возможен новый скандал, теперь из-за ТПУ «Мичуринский проспект»

Вот и о ТПУ «Академический» известно лишь то, что в его границах построят еще один бизнес-центр, со всеми вытекающими для местных жителей проблемами. Ведь очевидно, что имеющиеся парковочные места займут сотрудники и посетители офисов. Или они пересядут на общественный транспорт (ОТ) и велосипеды?

Усугубляет ситуацию желание властей построить неподалеку новые здания Хамовнического и Гагаринского райсудов, для чего придется снести законные и существующие здесь не один десяток лет гаражи, значит, еще несколько сотен машин окажутся в и без того переполненных дворах. А уж говорить о том, что общественности не показали проект, не провели по нему общественные слушания, а градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) проект уже одобрила, и, по словам очевидцев, уже начались изыскательские работы, и вовсе не приходится, для Москвы это стало привычной практикой. И всё это — ради очередного бизнес-центра, разве так поступает социально ориентированная власть?

Очевидно, что при всей ангажированности отнюдь не транспортными проблемами возведение ТПУ увязывается с более масштабными проектами, в частности со строительством новых линий метро. Выше я уже говорил, что противостояние только лишь спорами о наземных объектах не ограничивается, выяснилось, что жители соседних районов недовольны тем, что в непосредственной близости, а то и под их домами 50−60-х годов постройки проложат очередную ветку метрополитена.

Так, муниципальные депутаты и примкнувшие к ним общественники района «Гагаринский» выступили против строительства участка от станции Коммунарка до станции «Крымская» МЦК, новой диаметральной ветки метрополитена. В своих обращениях к мэру Москвы Сергею Собянину, на круглых столах и встречах с чиновниками граждане указывают на то, что власти вновь выбрали самый неприемлемый для местных жителей проект.

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Памятуя о том, что московские власти регулярно корректируют законодательные нормы, пересматривают городские программы развития, или, как на чиновном новоязе это называется, проводят «актуализацию» (а за примерами далеко ходить не нужно, стоит лишь вспомнить программу реновации, для реализации которой на территории нашего города были отменены многие федеральные нормы, по плотности застройки, ее высотности, пересмотрены нормативы по инсоляции и пожарным проездам, и много чего еще), подозрения москвичей представляются отнюдь не беспочвенными.

По уже устоявшейся традиции чиновники на содержательный разговор с гражданами не идут и заявляют, что действуют строго по закону. А адресуются при этом к ими же измененным СанПинам, СНиПам и прочей нормативной базе. Не стесняясь при этом говорить людям, а где вы дорогие были, когда принимался Генплан, ПЗЗ. И, по существу, они ведь правы, а где, дорогие москвичи, вы были? Ведь из многомиллионного города слушания по ПЗЗ посетили буквально тысячи.

Эти, а также многие другие проблемы, как то вопросы здравоохранения, экологии, образования, при отсутствии конструктивного диалога власти и общества, более того, в условиях, когда самые незначительные проблемы из респектабельных публичных слушаний и всяческих конфликтных комиссий всё чаще переходят в протестную уличную активность, становится очевидным, что процесс зашел в тупик.

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Мегаполис — организм сложный, здесь не всегда просто понять, в чём заключается общий интерес, и уж тем более найти компромиссные решения, устраивающие максимальное количество участников. И это тем более невозможно в условиях постоянных манипуляций, утаивания истинных замыслов, кулуарного принятия решения. Пора перестать надеяться на то, что власть вдруг раскается и начнет соизмерять аппетиты своего партнера, алчного бизнеса, с интересами рядовых граждан.

За всю постсоветскую историю новой и демократической России так и не был создан один из важных инструментов демократии — общественный контроль. А он, в свою очередь, невозможен без независимой экспертизы предлагаемых проектов, будь то реновация, комплексная реконструкция, строительство новой линии подземки, мусорного полигона или МСЗ.

Пора перестать апеллировать к постоянно «актуализирующемуся» отнюдь не в интересах общества законодательству, а проводить свои независимые экспертизы и перейти на понятную чиновникам аргументацию, на языке которой они, кстати, с нами и разговаривают. Всего вышеперечисленного можно добиться, если проявить волю и упорство в отстаивании своих интересов в конструктивном ключе. И пусть теми, кто сбросит диалог власти и общества в окончательную деструкцию, будут не рядовые москвичи.

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