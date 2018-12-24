Татария первую рабочую неделю после новогодних каникул вздрагивала от серии скандалов. В моногороде Чистополе главу исполкома, бывшего сотрудника правоохранительных органов Александра Заиконникова поймали на взятке и взяли под арест, правда, ограничившись домашним. Сам задержанный, подозреваемый в получении крупных откатов, вину полностью признал, но выступил против домашнего ареста, рассчитывая на подписку о невыезде. Чиновника предложили уволить в связи с утратой доверия, а глава района Дмитрий Иванов заявил, что не понимает, что подвигло Заиконникова, у которого было все — «положение, статус», — на нарушение закона. Сумма контрактов, которые фигурируют в деле, составляет свыше 70 млн рублей, а сама взятка — 880 тыс. рублей. Неофициально коллеги задержанного говорят, что у главы района «настроение плохое», ведь Заиконников — один из самых ближайших коллег — и «подложить такую свинью в год Свиньи«!

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Казань. Вид на Кремль и мечеть Кул-Шариф

В регионе завершилось слушание дела о незаконном расходовании средств, выделенных на Универсиаду-2013. Обвиняемый — бывший глава Главного инвестиционно-строительного управления региона Рашид Нуруллин, отрицавший вину до последнего, — отделался условным сроком в один год, а в связи с истечением срока давности уголовное дело было закрыто. Сумма необоснованного завышения начальной стоимости контракта составила свыше 216 млн рублей. По данным следствия, их освоило ООО «ПСО «Казань», принадлежащее депутату Госсовета РТ Равилю Зиганшину, по договору о берегоукреплении Казанки и озера Средний Кабан. В суде Нуруллин, обвиняемый в превышении должностных полномочий, заявил, что все его действия были направлены «на интересы государства в первую очередь, ни в коей очереди не на свои».

В образовательной сфере — очередной скандал, в этот раз связанный с высшим учебным заведением. Правоохранительные органы проводят проверку ролика, обнародованного в соцсетях, в которой девушка, называющая себя сестрой преподавателя одного из казанских вузов, предлагает помощь с поступлением в него «сильно тупым деткам», уточняя, что все взятки будут проходить через нее. После того как эту историю растиражировали казанские СМИ, за дело взялась прокуратура. Автор поста после начавшегося скандала заявила в комментариях СМИ, что пошутила. За шутку «ответит» брат автора, действительно оказавшийся преподавателем университета: с ним планируют расторгнуть трудовой контракт, а также в планах — подача иска о защите чести и достоинства.

В государственных культурных учреждениях Татарии прочат масштабную «чистку» среди руководства. Слухи об этом появились в казанских СМИ, которые отмечают, что «целый ряд руководителей культурных учреждений Татарстана с огромным трудом «выбили» для себя новые годичные контракты, которые истекают теперь в конце 2019-го».

В Казани, где в феврале стоимость проезда в общественном транспорте планируют увеличить, возник конфликт горожан, автоперевозчиков и исполкома города. Позиция последних, выступивших ещё в преддверии новогодних каникул за рост цен, не нашла понимания у жителей. Не дожидаясь постановления о повышении, горожане написали открытое обращение главе Татарии Рустаму Минниханову и мэру Казани Ильсуру Метшину, в котором заявили, что «поднятие стоимости проезда просто не соответствует уровню сервиса и не по карману простым гражданам».

Кадровые изменения произошли в следственном комитете Татарии — генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев, восемь лет занимавший свой пост, подал рапорт об отставке, но остался в ранге исполняющего обязанности. Его «временные» полномочия истекут в апреле. В республике задаются вопросом «почему ушел генерал Николаев?» и ожидают выдвижения в генералы заместителя Николаева — полковника юстиции Владимира Циомы.

Тем временем Юрию Глазову продлили срок полномочий. Он был переназначен на пост председателя Арбитражного суда Поволжского округа. Об этом во время визита в Казань сообщил председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ Олег Свириденко. Рустам Минниханов назвал переназначение знаком «высокого доверия со стороны президента России».

Города Татарии встретили новый, 2019, год с незначительным повышением цен на бензин: в Казани рост цен на 92-й бензин составил 14 копеек, в Нижнекамске — на 17 копеек, а в Альметьевске и Набережных Челнах средние цены и вовсе не изменились, составив 40,48 и 40,47 рубля соответственно. Аналитики предупреждают, расслабляться не стоит, так как Татария «как правило, последней в ПФО поднимает расценки на топливо».

С 1 января 2019 года в республике, как и во многих регионах, стартовала «мусорная» реформа. В первую неделю в соцсетях появились сообщения о скоплениях мусора, но жалобы были единичными, опасения, что регион завалит мусором, судя по всему, не подтвердились. Между тем без скандального налёта не обошлось. Казанские СМИ пишут, что «несмотря на то, что госкомитет по тарифам утвердил единый тариф по обращению с твердыми коммунальными отходами еще 19 декабря, до сих пор непонятно, сколько же татарстанцы будут платить за избавление от мусора», то есть парадокс — услуга оказывается, а сколько за неё будут платить жители — неизвестно. Называют цифры от 80 до 90 рублей с человека в месяц.

На коллегии минтруда Татарии стало известно, что для разработки программы по борьбе с бедностью, пилотным регионом для которой станет республика, заключен меморандум о взаимопонимании с международным банком реконструкции и развития. Премьер-министр Татарии Алексей Песошин отметил, что будет проведен анализ причин и структуры бедности, выработаны меры по сокращению численности граждан с доходами ниже уровня прожиточного минимума, подготовлены предложения по совершенствованию региональной системы поддержки населения с учетом критериев адресности и нуждаемости. Минтруду и госкомитету по статистике поручено «оказать максимальное содействие специалистам Всемирного банка с учетом всех знаний республиканской специфики и с учетом безусловного достижения планируемых в «пилоте» показателей».

Песошин также заявил, что к руководителям компаний, имеющих просроченную задолженность по выплате зарплаты, будут применяться серьезные меры воздействия.

В сфере экономики региона далеко не всё гладко. Американская компания Ford может закрыть завод в Набережных Челнах. Окончательное решение по этому вопросу будет принято во втором квартале 2019 года. Сообщается, что производимые на заводе модели автомобилей «будут импортировать в Россию или совсем выведут с российского рынка», а закрытие запланировано в рамках реструктуризации бизнеса. Завод работает с июня 2015 года, начав с производства кроссовера Ford EcoSport. Общий объём инвестиций в запуск производства двух моделей составил 400 млн долларов. Официально в компании говорят, что о закрытии конкретных заводов говорить преждевременно. Таким образом, под вопросом остаётся судьба почти 600 сотрудников компании.

Из позитивных новостей экономики — из аэропортов Татарии будут просубсидированы 24 маршрута.

Кадровый вопрос

Одним из обсуждаемых событий начала января стал рапорт главы следственного комитета по Татарии, генерал-лейтенанта юстиции Павла Николаева.

«Рапорт еще не подписан Александром Бастрыкиным. Зато через 2 дня после информационной бомбы от Николаева президент России Владимир Путин поправил закон «О Следственном комитете РФ», ограничив срок полномочий всех назначенных и. о. руководителя регионального управления лишь шестью месяцами. Для Николаева они истекают в апреле», — пишет издание «Реальное время» со ссылкой на собственные источники, добавляя, что одним из самых обсуждаемых вопросов стало «почему ушел генерал Николаев?»

Напомним, о том, что написал рапорт, генерал сообщил подчинённым в преддверии новогодних каникул. Свой пост генерал Николаев занимал последние восемь лет — сначала два года в статусе исполняющего обязанности, а с 2013 года уже был назначен на пять лет на постоянной основе Предельный срок для руководящей должности в системе следственного комитета у генерала истёк в середине октября 2018 года. Тогда ходило много слухов об его скором переводе в Москву и повышении, но он остался и работает в статусе и. о.

«Для Николаева 6 месяцев истекают 18 апреля. И в новых аппаратных реалиях его рапорт, который некоторые недоброжелатели хотели трактовать как полный уход со службы, можно толковать и как официальный сигнал руководству — готов возглавить работу ведомства в другом регионе», — отмечает издание.

Tatarstan.sledcom.ru Павел Николаев

На пост главного следователя Татарии прочат заместителя Николаева — полковника юстиции Владимира Циому. Сам генерал, не исключают источники, может занять пост секретаря Совбеза Татарии, пустующий с ноября 2018 года.

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В судебной системе на прошедшей неделе — событие. Юрия Глазова переназначили на пост председателя Арбитражного суда Поволжского округа. Об этом стало известно во время визита в Казань председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ Олега Свириденко.

На встрече с коллективом суда было официально объявлено, что нынешний председатель Юрий Глазов переназначен на эту должность. Соответствующий указ подписан 30 декабря 2018 года Владимиром Путиным.

Рустам Минниханов отметил, что переназначение Юрия Глазова — знак высокого доверия со стороны президента России.

«Стабильность, постоянство — это очень важный залог нашей успешной работы», — добавил он.

Справка:

Юрий Глазов родился в Курске 30 марта 1962 года. В 1987 году окончил Саратовский юридический институт имени Д. И. Курского по специальности «Правоведение». С 1990 года работает в судебной системе, начав с должностей в городе Курске. С 2013 года является председателем Арбитражного суда Поволжского округа.

Акценты экономики

В сфере экономики одним из важных вопросов стал старт «мусорной реформы». И хотя тарифы комитет региона принял ещё в декабре, но до сих пор жители республики задаются вопросом, а сколько им в итоге придётся платить в месяц за мусор. Первые квитанции поступят жителям в феврале. Называют суммы от 80 до 90 рублей с человека в месяц.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квитанции на оплату

Напомним, в регионе утверждены две зоны и два оператора. Единый тариф по обращению с твердыми коммунальными отходами для западной и восточной зон Татарии составил 439,03 рубля за один кубометр мусора (с НДС). Региональный оператор западной зоны ООО «УК ПЖКХ» просил утвердить тариф в размере 568,16 рубля за кубометр мусора (с учетом НДС), оператор восточной зоны ООО «Гринта» — в размере 538,92 рубля за кубометр.

«80 рублей — много это или мало? Смотря для кого! В Казани, где с квадратного метра платили 2,8 рубля, некоторые роста не почувствуют. Если брать среднюю обеспеченность жильем в 27 «квадратов» на казанца, платеж составлял 75,6 рубля, с точки зрения «больших цифр» рост вообще несущественный. Найти бы еще такую «среднюю» квартиру, где на троих больше 80 метров… В общем, порадуются небольшие семьи, живущие в больших квартирах, и возрыдают многодетные в «муравейниках». Кроме того, в ряде районов тарифы значительно ниже (а где-то, как в Мамадыше, они не установлены вовсе). Например, в Альметьевске тариф для населения был 1,39 рубля с «квадрата», в Зеленодольске — 1,56−2,34 рубля, в Лаишевском районе — 1,94 рубля. В Набережных Челнах и Елабуге — 46 рублей с человека. В Дрожжановском районе — 22 рубля. В Заинске — 35 рублей. В Черемшанском районе — 20,7 рубля. А вот в Агрызском районе — от 94 до 102 рублей, но это, пожалуй, исключение», — пишет издание «Бизнес-онлайн».

Тем временем власти республики готовятся к внедрению проекта по борьбе с бедностью, в котором Татария участвует в качестве пилотного региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пилотные проекты также стартуют в Кабардино-Балкарии, Приморье, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской области

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На коллегии минтруда республики стало известно, что правительство региона подписало меморандум о взаимопонимании с Международным банком реконструкции и развития. В рамках сотрудничества планируется организовать работу по направлению «Содействие в совершенствовании подходов к предоставлению государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, с учетом лучших международных практик».

«В рамках предстоящей работы нам необходимо будет провести анализ причин и структуры бедности, выработать меры по сокращению численности граждан с доходами ниже уровня прожиточного минимума, подготовить предложения по совершенствованию региональной системы поддержки населения с учетом критериев адресности и нуждаемости», — сообщил премьер-министр Татарии Алексей Песошин и поручил минтруда, госкомстату «оказать максимальное содействие специалистам Всемирного банка с учетом всех знаний республиканской специфики и с учетом безусловного достижения планируемых в «пилоте» показателей».

В Татарии малоимущими считаются 299 тыс. человек. Это значит, что их доход менее 11 тыс. 280 рублей в месяц.

«К сожалению, 95 процентов из них — это семьи с детьми, 40 процентов — многодетные семьи», — отметила республиканский министр труда, занятости и соцзащиты Эльмира Зарипова на совещании.

Константин Маковский. Посещение бедных. 1874

На совещании также уточнялось, что в бюджете региона на 2019 год на социальную поддержку населения республики заложено около 8 млрд рублей.

Ещё одна новость из сферы труда. Алексей Песошин заявил, что к руководителям предприятий, имеющих просроченную задолженность по выплате зарплаты, будут применяться серьезные меры воздействия.

«Учитывая сложившуюся ситуацию с ростом задолженности по выплате заработной платы, хочу обратить внимание председателей муниципальных комиссий по повышению уровня жизни и легализации доходов муниципальных образований на эти данные и предложить усилить работу по погашению и выявлению такой задолженности. К руководителям предприятий, имеющих просроченную задолженность по выплате заработной платы, и особенно к тем, кто скрывает ее, прошу применять самые серьезные меры воздействия», — заявил он.

Задолженность предприятий по зарплате в регионе составила 80 млн рублей.

Известно, что в 2018 году межведомственными комиссиями на 896 предприятиях (9,5% от проверенного объёма) были выявлены зарплаты ниже МРОТ. По результатам проведенной работы трудовые права работников были восстановлены.

Напомним, с 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда составил 11 280 рублей. По итогам десяти месяцев 2018 года среднемесячная заработная плата в регионе возросла на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 34 041,5 рубля.

Для работников набережночелнинского завода компании Ford могут наступить не самые лучшие времена.

10 января издание «Авторевю» сообщило, что российским сотрудникам компании Ford грозят уволения.

«Вопрос о будущем убыточного совместного предприятия Ford Sollers сейчас находится в стадии рассмотрения: стратегическое решение будет принято во втором квартале. Однако, по имеющейся в распоряжении «Авторевю» информации, судьба российского производства практически решена: скорее всего, сохранится только производство фургонов Ford Transit на заводе в Елабуге. Площадки же в Набережных Челнах и Всеволожске прекратят выпуск автомобилей. Судьба выпускаемых там моделей Fiesta, Focus, Mondeo и EcoSport пока висит в воздухе: они либо станут импортными, либо вообще уйдут с рынка», — сообщило издание со ссылкой на вице-президента компании, отвечающего за рынки Европы, Ближнего Востока и Африки Стивена Армстронга.

Количество сотрудников, которые могут быть уволены, не сообщается. Предприятие в Набережных Челнах начало работать в июне 2015 года, начав с производства кроссовера Ford EcoSport. Общие инвестиции по запуску двух моделей составили 400 млн долларов.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

В пресс-службе Ford Sollers изданию РБК сообщили, что на российском рынке акционеры рассматривают несколько вариантов реструктуризации бизнеса, но о закрытии конкретных заводов, два из которых работают на территории республики, говорить преждевременно.

«Решение будет принято во втором квартале 2019 года. По производственным площадкам также пока решения нет», — цитирует пресс-службу издание.

Между тем из открытых источников известно, что ООО «Форд Соллерс Холдинг», работающее в Набережных Челнах, по итогам 2017 года получило 13,7 млрд чистого убытка. Численность персонала этой компании в открытых источников указана в районе 600 человек.

Были в сфере экономики и позитивные новости. Стало известно, что власти в 2019 году просубсидируют 24 маршрута из аэропортов Казани, Бугульмы и Нижнекамска. Больше всех рейсов в число субсидируемых попало с вылетом или прилётом в Казань.

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Чистопольский скандал: «подложил свинью в год Свиньи»

Первая неделя после новогодних каникул в Татарии началась с громкого скандала, где главным фигурантом стал глава исполкома Чистополя.

9 января Следственный комитет РФ по РТ сообщил, что в отношении 45-летнего главы Чистопольского исполкома Александра Заиконникова и главы двух фирм Рамиля Ситдикова возбуждены уголовные дела по факту дачи и получения взятки. Следствие считает, что в 2017—2018 годах между исполкомом и фирмами бизнесмена были подписаны муниципальные контракты на механизированную уборку улиц и благоустройство города Чистополя на общую сумму свыше 70 млн рублей.

«При этом Заиконников сообщил Ситдикову, что он подпишет акты выполненных работ лишь в случае передачи ему денежного вознаграждения. В результате с июня по декабрь 2018 года Ситдиков передал Заиконникову денежные средства на сумму 880 тыс. рублей», — отмечает следствие в своём официальном пресс-релизе, добавляя, что оба задержанных причастность к совершению преступления признали в полном объеме.

Задержанного отправили под домашний арест до 7 марта, хотя сам он настаивал на подписке о невыезде.

Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

Глава района Дмитрий Иванов уже предложил уволить Заиконникова в связи с утратой доверия.

«Не знаю, что подвигло на эти вещи Александра Геннадьевича. У человека было все: положение, статус. Теперь у него нет ничего, и ничего уже не будет», — заявил на внеочередном заседании антикоррупционной комиссии Иванов.

Сотрудники районной администрации в неофициальных комментариях СМИ также удивляются действиям бывшего сотрудника правоохранительных органов Заиконникова.

«У Дмитрия Алексеевича настроение плохое. Один из самых ближайших коллег… И подложить такую свинью в год Свиньи. Мы все тут ошарашены», — цитирует источник издание «Бизнес-онлайн».

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, Заиконников возглавил исполнительный комитет Чистополя в сентябре 2017 года, а до этого он был начальником ГИБДД Чистопольского ОВД, руководителем закамского подразделения республиканского управления по охране и использованию объектов животного мира.

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Бензиновые цены

Первую неделю января Татария встретила с незначительным колебанием цен на бензин, но эксперты говорят, что расслабляться не стоит, ведь «республика, как правило, последней в ПФО поднимает расценки на топливо».

"В Казани в среднем рост цен на 92-й пока незначительный — на 14 копеек, в Нижнекамске — на 17 копеек. В Альметьевске и Набережных Челнах средние цены вовсе не изменились и составили 40,48 и 40,47 рубля соответственно. Однако расслабляться не стоит, предупреждают аналитика. Республика, как правило, последней в ПФО поднимает расценки на топливо. А в соседних регионах уже отмечается значительный рост цен. В Самаре стоимость 92-го бензина подорожала на 81 копейку — до 41,57 рубля, в Уфе — на 67 копеек, до 41,45. Дизельное топливо в столице Башкирии поднялась на 78 копеек — до 46,98 рубля, а в Самаре всего на 9 копеек — до 46,12 рубля», — пишет издание «Реальное время» со ссылкой на собственную аналитическую службу.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

По данным Татарстанстата, на 24 декабря 2018 года в Казани за литр бензина марки АИ-92 просили 40,45 рубля, что относительно цен декабря 2017 года было выше на 8,3%, за АИ-95 — 43,07 рубля (рост на 7%), АИ-98 — 49,49 рубля (рост на 7,6%), а дизельное топливо — 44,87 рубля (рост на 10,6%).

Напомним, до 31 марта в России действует соглашение нефтяников и правительства РФ, которое, по мнению экспертов, позволит сдержать значительный рост цен на топливо. После этой даты некоторые эксперты также не прогнозируют существенного удорожания топлива.

«Я думаю, эти правила все равно будут действовать. На каком уровне — не знаю, но пока установка такая: рост возможен на уровне официальной инфляции. Поэтому переживать потребителям не стоит, рынок сам по себе потихоньку выравнивается. Но опять-таки — придет весна, и цены в опте, так скажем, припадут, потому что пойдет летнее топливо, а зимнее всегда немного подороже. Ну и все зависит от мировых рынков», — цитирует и. о. начальника управления по реализации нефти и нефтепродуктов ПАО «Татнефть» Ильгиза Рахимова издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр энергетики России Александр Новак 11 января 2019 года заявил, что цены на бензин в России в 2019 году будут расти в пределах уровня инфляции, а рост розничных цен на бензин на 1,7% в начале января был обусловлен повышением НДС.

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Протест за проезд

Тем временем в Казани разворачивается протест горожан против повышения стоимости проезда в общественном транспорте.

Напомним, еще в последний рабочий день декабря 2018 года госкомитет Татарии по тарифам согласовал предельную планку для стоимости общественных перевозок в Казани. Обращение о необходимости поднять цены было получено комитетом от автоперевозчиков и исполкома Казани. В нём предлагалось при наличном расчёте вместо 25 рублей брать с пассажиров 28 рублей. Комитет после проверки обоснованности расчётов снизил планку до 27 рублей. После согласования с минюстом, прокуратурой региона, постановление будет опубликовано, а вступит в силу спустя десять дней.

«При оплате электронной транспортной картой 1 поездка обойдется в 25 рублей. При покупке билета длительного пользования на 100 поездок стоимость 1 поездки ограничена 18 рублями. Пересмотр действующих тарифов инициирован перевозчиками и исполкомом г. Казани. Необходимость пересмотра тарифов обусловлена ростом стоимости топлива, обновлением подвижного состава и инфляцией. С момента последнего пересмотра тарифов (март 2016 г.) прошло около 3 лет. При пересмотре тарифов Госкомитет исключил из предложения заявителей 2,3 млрд. рублей необоснованных затрат. Установленные тарифы — предельно максимальные. У исполкома и перевозчиков есть полномочия установить меньшую стоимость за проезд. Однако они не могут превысить установленный Госкомитетом максимальный предел», — отмечалось в официальном сообщении комитета.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Плата за проезд в автобусе

Горожане ждать вступления в силу новых тарифов не стали и выступили с открытым обращением к мэру Казани Ильсуру Метшину и главе Татарии Рустаму Минниханову.

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Под обращением уже подписались свыше 250 человек.

«Поднятие стоимости проезда на общественном транспорте в республике Татарстан нецелесообразно, т. к. уровень логистики общественного транспорта, да и само состояние автобусов, троллейбусов, трамваев в большинстве случаев плачевно, транспорт приходится ждать по 40 минут. В отличие от других регионов, где проезд дороже, там и уровень сервиса общественного транспорта выше. Да и в других городах, вроде Санкт-Петербурга, уровень средней заработной платы выше, чем в Казани и в целом по РТ! Считаю, что поднятие стоимости проезда просто не соответствует уровню сервиса и не по карману простым гражданам РТ!» — пишет автор открытого обращения к властям.

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Жители региона активно обсуждают ситуацию с предстоящим повышением цен:

«Заработная плата маленькая. Есть люди, которые получают по 9−10 тыс. в месяц. Те, кто приезжает с жилых массивов, — ездят с пересадками. Многодетные семьи, откуда им взять столько денег?! Одной картой на 100 поездок ведь тоже нельзя пользоваться, а поездки сгорают. В Казани большинство студенты, которые по несколько раз за день ездят с одного учебного здания в другое, и стипендии платят маленькие, чтобы в месяц тратить на транспорт 1800 рублей. Для таких людей это бешеные деньги», «50 поездок за 750₽ ещё как-то, хоть и там у большинства сгорала половина. И вы предлагаете платить людям 27₽ за проезд или 1800₽ за 100 поездок. Людям проще по четыре человека собираться и на такси пересесть, выгоднее и комфортнее ездить», «Для начала поднимите заработные платы», «У меня нет лишних 1800₽ на 100 поездок. Если от 50 поездок (тк) за 750₽ оставалось половина поездок, то от 100 тем более будет оставаться поездок 60−70. Эти 60−70 поездок сгорают на начало месяца. И каждый новый месяц тратить 1800 рублей на то, чтоб поездки оставались. Нет, спасибо», «Тарифы на пассажироперевозки должны экономически просчитываться! Пассажироперевозчики, предоставьте расчёт!»

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Условный срок за превышение полномочий

11 января Вахитовский районный суд Казани огласил приговор в отношении экс-главы Главного инвестиционно-строительного управление Татарии Рашида Нуруллина, который обвинялся в превышении полномочий, повлекших за собой необоснованное завышение начальной цены контракта по берегоукреплению реки Казанки и озера Средний Кабан на более 216 млн рублей. Второй стороной контракта на работы, которые проводились в преддверии Универсиады-2013, было ООО «ПСО «Казань», принадлежащее депутату Госсовета РТ Равилю Зиганшину.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Уголовный кодекс РФ

Несмотря на то, что прокуратура еще в конце ноября 2018 года просила для Нуруллина три года условно, суд приговорил его к одному году условно, но дело в связи с истечением срока давности было закрыто.

Сам Нуруллин вину не признал, а в последнем слове и вовсе заявил, что все его действия были направлены на благо страны.

«Все мои действия были направлены в первую очередь на интересы государства», — цитирует экс-главу ГИСУ издание «Реальное время».

Напомним, основанием для дела стали материалы проверки Счетной палаты РФ по федеральной программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 годах», обнародованные в июле 2015 года. Аудиторы посчитали, что в республике «были установлены факты необоснованного завышения начальной (максимальной) цены контрактов с подрядной организацией ООО «ПСО «Казань», приведшие к удорожанию строительства и дополнительному расходованию бюджетных средств на общую сумму 147 млн рублей». Ведомство отметило, что бюджет к тому же оплатил не предусмотренные контрактом авторский и строительный надзоры, а также проектные работы.

«Зачистка» по культуре

В государственных культурных учреждениях Татарии прочат масштабную «чистку» среди руководства. Казанские СМИ сообщают, что этому будет способствовать практика министерства культуры республики заключать с руководителями годовые контракты с возможностью продления и не продления оных.

«Целый ряд руководителей культурных учреждений Татарстана с огромным трудом «выбили» для себя новые годичные контракты, которые истекают теперь в конце 2019-го. Как говорят информированные собеседники издания, в минкульте РТ давно используют практику таких однолетних соглашений, за редким исключением», — пишет издание «Бизнес-онлайн», уточняя, что только глава театра им. Джалиля Рауфаль Мухаметзянов «добился для себя бессрочного договора, фактически переподчинив казанскую оперу напрямую высшему руководству республики, которое только и может в случае чего решить его судьбу».

Tatarstan.ru ГБКЗ им.С.Сайдашева

Напомним, в Татарии новый министр культуры появился в мае 2018 года. На место, пустовавшее после ухода на пенсию, раскритикованного Рустамом Миннихановым Айрата Сибагатуллина, была назначена председатель государственного комитета по архивному делу Ирада Аюпова.

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Издание отмечает, что те руководители, что по многу лет занимают посты первых лиц театров, музеев, «имели в последние месяцы неприятные беседы с министром культуры Ирадой Аюповой».

"Руководитель ведомства не скрывает, что собирается внедрять критерии эффективности учреждений, по которым и будет определяться судьба директоров и художественных руководителей. Некоторых из них от отставки в канун Нового года спасло заступничество в высоких властных коридорах, однако через год оно уже вряд ли поможет», — резюмирует портал со ссылкой на неофициальные источники.

Шутка, стоившая работы…

Видеоролик, обнародованный сестрой преподавателя Казанского государственного архитектурно-строительного университета, в котором она предлагает «обращаться» родителям «сильно тупых деток», которых «скоро надо пристраивать», стал основанием для проверки надзорного ведомства.

«Так что если у кого-то есть сильно тупые детки, которых скоро надо пристраивать, — милости просим. Кстати, все, кто учится в КИСИ, среди моих подписчиков, — обращайтесь, честно говоря. Все взятки через меня», — говорит дама на видео.

Казанские СМИ подхватили историю и выяснили, что брат девушки на видео, которую зовут Евгения А., действительно работает на 0,5 ставки в данном учебном заведании. В комментариях изданиям официальные представители университета опровергли сведения, заявили о расторжении контракта с преподавателем и планируемой подачей иска о защите чести и достоинства.

«Девушка, рассматривая конспект лекций, говорила вещи, не соответствующие реальности. Это подтверждается и братом девушки. Установлено, что брат Евгении А.Симаков В. Д. работает в университете на условиях внешнего совместительства на 0,5 ставки. Решено рассмотреть вопрос о привлечении Абрамовой Е. к ответственности за съемку и публикацию в сети интернет-сюжета, порочащего честь и достоинство университета. Принято решение рассмотреть вопрос о прекращении трудовых отношений с Симаковым В. Д. за нарушение этики поведения работника университета и участие в съемке сюжета, содержащего недостоверные сведения и порочащего честь и достоинство университета», — цитирует издание «Реальное время» проректора КГАСУ по ОПВиИТ Давида Кордончика.

Цитата из к/ф «Место встречи изменить нельзя». реж Станислав Говорухин. 1979. СССР А что? И пошутить нельзя? Ну что не скажешь в шутейном разговоре! Вы пошутили, я тоже посмеялся

Сама Евгения назвала ролик шуткой — «это было снято для шутки, прикола», но прокуратуру шутку не оценила и начала проверку.

«Прокуратура Татарстана организовала проверку распространенной в ряде соцсетей информации о коррупции в КГАСУ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщалось в официальном аккаунте ведомства в соцсетях 9 января.