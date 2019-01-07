Общественный транспорт в Казани может подорожать уже с февраля

Казань, , 08:27 — REGNUM В Казани ожидается повышение стоимости проезда в городском транспорте. Это может произойти уже в феврале 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Государственный комитет по тарифам Татарии согласовал предельные тарифы на услугу в последний рабочий день 2018 года — 29 декабря, но вступят в силу они только спустя десять дней после официального опубликования, и после экспертизы минюста РТ и прокуратуры республики, которая займёт до 15 рабочих дней.

Напомним, с инициативой, обосновывая её ростом цен на бензин, необходимостью обновить подвижной состав и инфляционными процессами, в ведомство обратились автоперевозчики и исполком Казани. Заявители также напоминали, что в последний раз цены на пассажирские перевозки в столице Татарии поднимали в марте 2016 года. Авторы обращения предлагали установить тариф при наличном расчёте на уровне 28 рублей, но госкомитет снизил предельную планку до 27 рублей.

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Одна поездка в случае оплаты транспортной картой в столице Татарии обойдётся в 25 рублей. При приобретении билета на 100 поездок стоимость услуги составит 18 рублей за один раз.