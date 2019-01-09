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Главу исполкома Чистополя отправили под домашний арест за взятку в 880 тыс

Происшествия

В суде он полностью признал свою вину

Главу исполкома Чистополя отправили под домашний арест за взятку в 880 тыс
Иллюстрация: Sudrf.ru
Ново-Савиновский районный суд г. Казани

Казань, 9 января 2019, 20:06 — REGNUM  Глава исполкома Чистополя Александр Заиконников по решению Ново-Савиновского райсуда Казани отправлен под домашний арест до 7 марта. С ходатайством об аресте подозреваемого обратилось следствие.

В ходе заседания суда представитель прокуратуры Рамиль Гильмутдинов спросил у подозреваемого, признает ли он свою вину, сообщает «Реальное время». Заиконников ответил утвердительно.

«Да, полностью», — сказал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в отношении главы исполкома Чистополя, а также в отношении директора двух организаций Рамиля Ситдикова в зависимости от роли каждого было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, в 2017—2018 годах исполком Чистополя заключил с фирмами Ситдикова контракты по механизированной уборке улиц и благоустройству на сумму 70 млн рублей. Заиконников предупредил, что подпишет контракт только в случае передачи ему денежного вознаграждения. Во втором полугодии 2018 года главе исполкома было передано 880 тыс. рублей.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

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