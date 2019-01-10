«Не по карману»: жители Казани против роста цен на проезд

Казань, , 06:20 — REGNUM Жители Казани, не дожидаясь официального вступления новых тарифов на пассажирские перевозки в общественном транспорте, просят главу Татарии Рустама Минниханова о помощи. В открытом обращении горожане пишут, что «поднятие стоимости проезда просто не соответствует уровню сервиса и не по карману простым гражданам». Помимо Минниханова, адресатами петиции числятся мэр Казани Ильсур Метшин и глава транспортного комитаеа города Айдар Абдулхаков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 29 декабря 2018 года государственный комитет по тарифам Татарии согласовал предельные тарифы на общественные перевозки в Казани. Вместо запрошенных перевозчиками и исполкомом города 28 рублей верхнюю планку утвердили на уровне 27 рублей (при наличном расчёте). Теперь документ должны согласовать минюст республики и прокуратура, а спустя десять дней после официального опубликования они вступят в силу. На сегодня плата составляет 25 рублей.

В качестве обоснования роста тарифов на перевозки власти города и сами поставщики услуги ссылались на рост цен на топливо, необходимость обновления транспорта, а также инфляционные процессы, напоминая, что последнее повышение стоимости было в марте 2016 года.

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Рост цен на проезд в общественном транспорте Казани ожидается в феврале, но горожане ждать повышения не стали, и пытаются не допустить его.

«Поднятие стоимости проезда на общественном транспорте в республике Татарстан нецелесообразно, т.к. уровень логистики общественного транспорта, да и само состояние автобусов, троллейбусов, трамваев в большинстве случаев плачевно, транспорт приходится ждать по 40 минут. В отличие от других регионов, где проезд дороже, там и уровень сервиса общественного транспорта выше. Да и в других городах, вроде Санкт-Петербурга, уровень средней заработной платы выше, чем в Казани и в целом по РТ! Считаю, что поднятие стоимости проезда просто не соответствует уровню сервиса и не по карману простым гражданам РТ!», — пишет автор открытого обращения к властям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, повышение стоимости услуги в 2016 году также проходило на фоне протеста жителей. Данный вопрос был одной из тем митинга, прошедшего после того, как 25 марта 2016 года госкомитет обнародовал решение о поднятии платы с 20 до 25 рублей.

Обсуждая вопрос повышения в 2019 году, горожане напомнили перевозчикам, что «тарифы на пассажироперевозки должны экономически просчитываться», и потребовали предоставить такой расчёт.