Новак: Рост цен на бензин в 2019 году не превысит уровня инфляции

Москва, , 20:52 — REGNUM Цены на бензин в России в 2019 году будут расти в пределах уровня инфляции. Об этом 11 января заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, увеличение розничных цен на бензин на 1,7% в начале января, о котором ранее сообщили в ФАС, был обусловлен повышением НДС.

«А так в течение года в пределах уровня инфляции, наверное, цены будут повышаться, но не выше. Это будет зависеть от конъюнктуры рынка, тем не менее такие предельные параметры установлены в течение года», — сказал министр.

Напомним, по оценке Росстата, цены на автомобильный бензин в России в декабре понизились в среднем на 0,1%, а за весь 2018 год — выросли на 9,4%.

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