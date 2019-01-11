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Новак: Рост цен на бензин в 2019 году не превысит уровня инфляции

Экономика

За минувший год цены на бензин в стране выросли на 9,4%

Москва, 11 января 2019, 20:52 — REGNUM  Цены на бензин в России в 2019 году будут расти в пределах уровня инфляции. Об этом 11 января заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, увеличение розничных цен на бензин на 1,7% в начале января, о котором ранее сообщили в ФАС, был обусловлен повышением НДС.

«А так в течение года в пределах уровня инфляции, наверное, цены будут повышаться, но не выше. Это будет зависеть от конъюнктуры рынка, тем не менее такие предельные параметры установлены в течение года», — сказал министр.

Напомним, по оценке Росстата, цены на автомобильный бензин в России в декабре понизились в среднем на 0,1%, а за весь 2018 год — выросли на 9,4%.

Читайте ранее в этом сюжете: Росстат оценил рост цен на бензин в 2018 году в 9,4%

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