Из отпуска в отставку: у главного следователя Татарии истек срок полномочий

Казань, , 12:52 — REGNUM Генерал-лейтенант юстиции, руководитель следственного управления СКР по Татарии Павел Николаев уходит в отставку. Об этом сообщил его старший помощник Андрей Шептицкий.

«Павел Михайлович подал в отставку в связи с истечением срока полномочий», — цитирует представителя управления «Коммерсантъ». В настоящее время Николаев находится в отпуске, исполняющим обязанности главы регионального СУ СКР является его первый заместитель Марат Зарипов.

Согласно законодательству, Николаев мог возглавлять управление «максимум два срока подряд». Первый двухлетний период истек в 2013 году, второй пятилетний срок завершился в октябре 2018 года. Однако решением главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина Николаев остался на своем посту в статусе исполняющего обязанности еще на один год.

Причем еще в сентябре сообщалось, что Николаев может перейти на должность начальника следственного управления СКР по Москве, которая освободилась после отставки Александра Дрыманова, подозреваемого в получении взятки.

Не исключено, что Николаев может занять пост секретаря Совбеза Татарии, сообщает «Реальное время» со ссылкой на источники. Эта должность не занята с ноября 2018 года. И сам главный следователь сказал, что хотел бы остаться в Казани.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-секретарь Совета безопасности Татарии Айрат Шафигуллин возглавил управление Федеральной антимонопольной службы в республике. Указ об освобождении Шафигуллина от должности секретаря Совбеза подписал глава республики Рустам Минниханов 13 ноября.