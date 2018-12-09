В Санкт-Петербург пришла настоящая зима, но она не «подморозила» тлевшие городские конфликты. Некоторые из них стали горячее, острее и жёстче. Но не все — как минимум одна скандальная ситуация на минувшей неделе завершилась победой здравого смысла. Тем временем город считает свои деньги и надеется извлечь для себя максимальную выгоду от будущих выборов губернатора.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь

Отстали от парка

Конфликт вокруг парка Интернационалистов, на который «покусились» московские инвесторы, на протяжении последнего года стал одной из болевых точек города. Организованная и последовательная борьба против строительства на территории парка большого торгово-развлекательного комплекса, «маскировавшегося» под океанариум, вывела эту тему на общегородской уровень, что автоматически сделало вопрос о парке политическим.

Противники строительства провели несколько массовых акций, привлекли внимание СМИ, сумели организовать инициативную группу по проведению общегородского референдума — несмотря на максимально ужесточенные в ходе скандала вокруг Исаакия требования к инициированию плебисцита. Горизбирком утвердил предложение о референдуме, и только единоросовское большинство Заксобрания под формальным предлогом сумело заблокировать референдум по парку. Однако эта «победа» властей оказалась пирровой.

Категорический отказ бывшего губернатора Петербурга пойти навстречу активистам и жителям, пересмотреть решение о строительстве ТРЦ, отказ от прямого диалога со стороны других чиновников городской администрации и инвестора не могли не отразиться на настроениях жителей южной части города. Для нового хозяина Смольного Александра Беглова история с парком Интернационалистов могла обернуться большими проблемами в предвыборный период.

И вот 26 ноября стало известно, что большая стройка в парке отменяется. Комитет по инвестициям сообщил, что «провел мониторинг» отношения жителей к проекту и довел его отрицательные результаты до сведения инвестора. Последний, в свою очередь, сообщил о готовности расторгнуть договор на аренду земельного участка под ТРЦ.

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Как отмечает ИА REGNUM, отказ Смольного от продавливания скандального проекта стал прецедентом для команды Беглова. Не исключено, что за ним на алтарь победы на выборах губернатора могут быть принесены и другие неоднозначные планы, вызывающие беспокойство или уже активное возмущение местных жителей. Среди них — планы по застройке территории в устье реки Смоленки, на которой жители хотели бы видеть парк, проект строительства мусоросжигательных предприятий в промзоне «Каменка» и ряд других.

Но наиболее крупным проектам, за которыми стоят интересы влиятельных финансово-политических структур, подобный предвыборный секвестр не грозит. Поэтому, при сохранении интереса инвесторов, непременно будет строиться Восточный скоростной диаметр, а спортивно-концертный комплекс (СКК) на проспекте Юрия Гагарина так или иначе будет перестроен под новый ледовый дворец.

Кто достроит Фрунзенский радиус?

Конфликт Смольного и петербургского «Метростроя» по поводу достройки южной оконечности пятой линии метро — так называемого Фрунзенского радиуса — на минувшей неделе обострился до предела. Взаимные обвинения и упреки следовали почти ежедневно. Срыв сроков ввода трех новых станций и депо «Южное», вместе с сокращением более чем на треть финансирования строительства метрополитена в бюджете 2019 года, дополнились угрозой досрочного расторжения госконтракта с «Метростроем» и перспективой долгих судебных разбирательств.

…Ситуация вокруг трех станций и депо живо напомнила историю со стадионом на Крестовском острове. В июле 2016 года по инициативе городских властей контракт с тогдашним генподрядчиком строительства, срывавшим сроки, был расторгнут, вопреки серьезному сопротивлению строителей, представлявших одну из олигархических структур. А на стадион, в качестве «палочки-выручалочки», был приглашен «Метрострой», который имеет опыт не только подземных строек. Знаковый объект был достроен и успешно прошел испытание Кубком конфедераций и чемпионатом мира по футболу. Хотя суды города с отстраненным бывшим генподрядчиком продолжаются до сих пор.

По иронии судьбы, через два года уже сам «Метрострой» рискует быть отлученным от бюджетных денег и заявляет о готовности судиться со структурами Смольного. В ответ власти говорят о том, что найдут альтернативу монополисту (что выглядит блефом) и собираются увеличить свою долю в акционерном капитале компании (что потребует много времени, финансовых и организационных усилий). Врио губернатора Александр Беглов на последнем заседании городского правительства заявил, что «невыполнение своих обязательств «Метростроем» не должно вводить город в долговую яму», и потребовал определиться с тем, на что действительно способна эта компания.

Usama Строительство метро в Санкт-Петербурге

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Тем временем депутаты Заксобрания также решили подключиться к обсуждению судьбы метростроения и создали на минувшей неделе специальную рабочую группу. Депутат-экономист Оксана Дмитриева заявила, что попытки искусственно создать конкурентов естественному монополисту, каким всегда являлся «Метрострой», контрпродуктивны — уж лучше полностью взять эту компанию под контроль государства, в лице города. Что, разумеется, не может понравиться ее сегодняшним владельцам.

На фоне угроз, озвученных всеми сторонами, в ближайшие дни анонсировано совещание в Смольном, на котором будут искать решение проблемы Фрунзенского радиуса. Про другие линии и станции, очевидно, в условиях урезания финансирования говорить пока не приходится. От наиболее радикального решения, разрыва контракта на почти построенные объекты, Смольный должно удержать понимание того, что метро не идет ни в какое сравнение со стадионом. Здесь трудности и даже опасности, которые возникнут при попытке изгнать «Метрострой» ради непонятных «достройщиков», могут обернуться настоящей катастрофой.

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Как отмечает ИА REGNUM, вероятность того, что при сохранении действующего генподрядчика новые станции не успеют ввести до сентябрьских выборов, всё-таки минимальна. А громкий скандал и большие проблемы при смене ответственного за метро на фоне выборов — практически неизбежны. Поэтому «худой мир», в случае с Фрунзенским радиусом, должен устроить обе стороны. Но, судя по всему, после завершения выборного цикла новая городская власть будет готова и к «доброй ссоре». Как отмечают социологи, недовольство петербуржцев крайне медленным развитием метро стало фактически главной претензией жителей к властям. И на этот вызов всем участникам процесса придется отвечать.

Как корабль назовешь…

Пожар на дизельном ледоколе «Виктор Черномырдин» произошел вечером 27 ноября на территории «Адмиралтейских верфей», где достраивается судно, спущенное на воду в декабре 2016 года. Огонь удалось потушить только через три часа, за это время он охватил 300 кв. метров на двух палубах. Один сотрудник предприятия попал в реанимацию с ожогами. По версии следствия, в ходе работ не было обеспечено соблюдение правил безопасности, из-за чего в помещении котельного отделения возникло возгорание, переросшее в пожар.

Первоначально названая сумма ущерба — смехотворные 1,5 млн рублей — выглядела чьей-то глупой шуткой, как будто речь шла о пожаре в однокомнатной квартире. Столь же неубедительно прозвучали обнародованные по «горячим» следам комментарии неназванного источника с «Адмиралтейских верфей», согласно которым, мол, пожар не отразится на сроках достройки ледокола. Даже по первым кадрам с места ЧП было понятно, что повреждения от огня — очень большие, и это не тот случай, когда «проще снести и построить заново». На ледоколе ничего снести не получится.

Бумажный кораблик

Кого и зачем пытались «успокоить» этими небылицами про ущерб и сроки? Неужели это объясняется попыткой замять тему накануне приезда в город второго лица государства? На следующий день после пожара Дмитрий Медведев приехал на Балтийский завод, где и проходил первоначальный этап строительства погоревшего ледокола, и провел совещание по строительству атомного ледокольного флота. Случившееся накануне происшествие, пусть и не с атомным судном, вызвало понятное недовольство премьера, хоть он и не стал называть его своими словами и даже имени ледокола не назвал.

«Я просил бы со всем этим разобраться и мне лично доложить», — обратился Медведев к руководству Минпромторга, Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и ко всем, «кто причастен к этому вопросу».

И только 30 ноября глава ОСК Алексей Рахманов объявил, что ущерб от пожара как минимум в 100 раз больше, чем было сказано ранее, а ремонт ледокола после пожара займет три-четыре месяца, что, разумеется, отсрочит ввод в строй судна и передачу его заказчику.

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…Еще не улеглись страсти после аварийного затопления в Мурманской области крупнейшего в России плавучего дока ПД-50, при котором погибли люди и получил серьезные повреждения единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», ремонтируемый под патронатом ОСК. И вот новое ЧП, опять многомиллионные убытки. Как всё это соотносится с планами по реализации самого амбициозного проекта в гражданском судостроении — строительства атомного суперледокола типа «Лидер», если налицо угроза утраты компетенций даже по более простым проектам?

Возможно, ответ на этот вопрос мы услышим из уст экс-губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Если он, как было обещано президентом, когда-нибудь всё-таки займет пост председателя совета директоров ОСК. А на минувшей неделе он был выведен из состава членов Совета безопасности РФ распоряжением президента России.

Планов громадьё

Несколько дней назад власти Санкт-Петербурга объявили, сколько денег им нужно для счастья. Речь идет о крупных инфраструктурных проектах, под которые Смольный рассчитывает получить федеральное софинансирование в ближайшие шесть лет (до 2024 года). Таких проектов оказалось около двух десятков, а запрашиваемая на них сумма (более 445 млрд рублей) сопоставима с годовым бюджетом города (591 млрд руб. по доходам на 2019 год).

Побывавший в городе Дмитрий Медведев принципиально одобрил аппетиты петербургских властей и поручил профильным министрам рассмотреть возможность включения петербургских объектов в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Government.ru Дмитрий Медведев во время визита в Санкт-Петербург

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…Как отмечали политологи сразу после назначения Александра Беглова в Смольный, для того, чтобы быстро завоевать симпатии горожан, он должен наглядно показать, что ему удается «выбить» для города из федеральных властей больше, чем это получалось у предшественника, и ясно обозначить положительную динамику хотя бы двум-трем ключевым проектам или важным для города направлениям.

С метро этот номер не пройдет, и в 2019 году горожанам можно будет торжественно «преподнести» только те три станции, которые экс-губернатор Полтавченко еще в апреле 2018 года обещал открыть до конца текущего года. Официальное открытие «Лахта центра», ожидаемое в будущем году, сделать «общегородским праздником» также не удастся — все-таки это в большей степени корпоративная история «Газпрома». О платной федеральной автотрассе Москва-Петербург, которую также откроют в 2019 году, и говорить не приходится: это порадует (или огорчит) лишь очень небольшую часть горожан из числа автомобилистов, часто ездящих в Москву. Так же, как не рождает энтузиазма в широких кругах затянувшаяся и вновь отложенная история по созданию линии «аэроэкспресса» до аэропорта «Пулково».

Проект ВСД, который также попал в «список Беглова», как уже говорилось, вызывает неоднозначную реакцию горожан уже сейчас, и речь здесь опять о новой платной дороге. Хотя даже по поводу давно работающего ЗСД и той цены, которую автомобилисты и город в целом платит за него, еще не все копья сломаны. К тому же пока проект новой широтной трассы и на бумагу окончательно не лёг — до сих пор непонятна точная трассировка и то, как ВСД форсирует Неву: по мосту или в тоннеле.

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Как отмечает ИА REGNUM, единственным из заявленных по-настоящему впечатляющим проектом может стать создание в Петербурге пассажирского внутригородского железнодорожного движения, по примеру успешно работающего Московского центрального кольца. Для его реализации потребуется не один год, но четкий план по осуществлению именно этого проекта, подкрепленный гарантированным федеральным финансированием, может получить самую благожелательную реакцию горожан накануне выборов губернатора.

Вкупе с ускорением развития метро этот проект ответит на самую главную проблему «разорванного» водными преградами и стоящего в пробках Санкт-Петербурга.

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