Петербуржцы защитили парк Интернационалистов от застройки

Санкт-Петербург, , 23:15 — REGNUM Петербургские власти переносят гигантский торгово-развлекательный комплекс с океанариумом из зеленой зоны парка Интернационалистов после массовых протестов жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 ноября в комитете по инвестициям.

Ранее жители неоднократно выходили на массовые акции против застройки зеленой зоны у парка Интернационалистов, выступая против появления там ТРК площадью 19 тыс. га, а также пытались инициировать общегородской референдум по этому вопросу, однако городской парламент в этом им отказал.

Чиновники Смольного также неоднократно настаивали на том, что инвестиционный проект ООО «Оптима» является «стратегическим» для Петербурга, поэтому ничего менять они не собираются.

Тем не менее 26 ноября комитет по инвестициям Санкт-Петербурга заявил, что достиг договоренности с ООО «Оптима» о переносе ТРК с океанариумом.

Чиновники сообщили, что провели «ряд встреч с жителями», пока готовили презентацию проекта, и на встречах петербуржцы высказывались негативно по отношению к ТРК.

«Озвученные предложения, а также проведенный комитетом по инвестициям мониторинг общественного мнения были доведены до сведения инвестора. В связи с возникновением негативных откликов по вопросу территориального расположения планируемого к строительству объекта, комитет по инвестициям предложил инвестору пересмотреть подходы к реализации проекта. Инвестор подтвердил готовность инициировать процедуру досрочного прекращения договора аренды земельного участка по соглашению сторон, процедура будет завершена на текущей неделе», — заявили в Смольном.

Зеленая зона была в аренде у компании «Оптима» на срок до 2025 года.

Власти уточняют, что если «Оптима» примет принципиальное решение о продолжении проекта, то компании предложат альтернативные участки.

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