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Петербург обогнал Москву по уровню автомобилизации

Общество

Смольный намерен развивать общественный транспорт

Петербург обогнал Москву по уровню автомобилизации
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пробка в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 ноября 2018, 16:07 — REGNUM  Санкт-Петербург переживает последствия беспрецедентной автомобилизации, которая уже привела к большим проблемам на дорогах города. За последние шесть лет число автомобилей в Северной столице выросло на 15%, и по количеству легковых машин на 1000 жителей Санкт-Петербург уже обогнал Москву. Об этом сообщил 27 ноября вице-губернатор города Игорь Албин на пленарном заседании Международного форума транспортной инфраструктуры.

По данным чиновника, на 1000 петербуржцев приходится 317 автомобилей, в Москве этот показатель составляет 297 автомобилей, а в целом по России — 293 автомобиля на 1000 жителей.

По словам Албина, в режиме перегрузки сейчас находятся почти 500 км автомобильных дорог Петербурга, что составляет 15% от общей протяженности улично-дорожной сети города (3461 км).

Власти Санкт-Петербурга намерены решать эту проблему, отдавая приоритет прежде всего общественному городскому транспорту.

«Нам предстоит переосмыслить весь транспортный каркас Петербурга», — заявил Игорь Албин.

В частности, на развитие автоматизированной системы управления дорожным движением в ближайшие пять лет будет направлено почти 4 млрд рублей.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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