«Метрострой» Петербурга назвал виновника торможения в метро

Санкт-Петербург, , 17:19 — REGNUM Петербургский «Метрострой» считает ответственным за низкие темпы строительства метрополитена городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Это следует из комментария пресс-службы компании, поступившего 28 ноября в ИА REGNUM.

Как считают в «Метрострое», торможение происходит «ввиду постоянного переноса и отсутствия на данный момент необходимых проектов» новых объектов подземки.

«Что указывает на слабую работу комитета, а не «Метростроя», так как данные функции закреплены за исполнительной властью», — напомнили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября на заседании правительства Петербурга врио губернатора Александр Беглов, говоря о проблемах в строительстве метро, заявил: «Деньги есть — нужно строить. Или четко сказать, что «мы строим не на 30 миллиардов, а на 18 миллиардов», чтобы мы выстраивали свою политику». Беглов также добавил, что «невыполнение своих обязательств «Метростроем» не должно вводить город в долговую яму».

Реагируя на это, в «Метрострое» пояснили, что «формирование бюджета в размере 30 млрд рублей планировалось с учетом начала реализации новых проектов в метростроении». Однако, по мнению компании, такая возможность была упущена именно из-за отсутствия проектов.

«Мы ещё раз подчеркиваем, что не занимаемся проектированием, а реализуем уже готовые проекты», — заявляют в «Метрострое».

Там поддержали перераспределение бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год, в ходе которого ассигнования казны на метростроение были урезаны примерно на 10 млрд рублей.

«Это грамотное и взвешенное решение с учетом тех контрактов на строительство, которые имеются на данный момент», — заявили в «Метрострое».

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В компании заверили, что «средств, заложенных на 2019 год, достаточно для выполнения производственной программы строительства Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линий».

Напомним, что в ближайшие дни в Смольном пройдет совещание по ситуации с метростроением. Ранее стало известно о переносе сроков сдачи трех станций Фрунзенского радиуса и электродепо «Южное» с декабря 2018 года на первую половину 2019 года. Смольный и «Метрострой» обменялись взаимными обвинениями в срыве сроков.

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