Петербург заявил для федерального софинансирования проекты на полтриллиона

Санкт-Петербург, , 17:56 — REGNUM Санкт-Петербург рассчитывает привлечь на модернизацию своей транспортной инфраструктуры федеральные средства в объеме более 445 млрд рублей. Об этом сообщила 29 ноября пресс-служба Смольного по итогам состоявшейся накануне рабочей встречи председателя правительства России Дмитрия Медведева и временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Как отмечается, премьер одобрил предложения властей Санкт-Петербурга и поручил подчиненным рассмотреть возможность включения петербургских объектов в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Речь идет о почти двух десятках важных объектов.

Среди мероприятий, заявленных городом к реализации с участием федерального бюджета, значатся:

реконструкция путепроводной развязки с подключением улично-дорожной сети Кронштадта к комплексу защитных сооружений и КАД;

строительство магистрали М-49 на участке от Приморского шоссе до развязки с ЗСД со строительством развязки через железнодорожные пути Сестрорецкого направления и подключением к Приморскому шоссе;

строительство Суздальского проспекта от Выборгского шоссе до Планерной улицы со строительством путепровода на пересечении с железной дорогой Выборгского направления, а также участок Суздальского проспекта от дороги на Каменку до Планерной улицы;

транспортная развязка на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта.

Эти четыре объекта уже получили положительное заключение государственной экспертизы.

Кроме того, помощь федерального бюджета запрошена на реконструкцию автомобильной дороги М-10 «Россия» (Московское шоссе), автодороги М-11 «Нарва» от станции Лигово до Красного Села, на реконструкцию путепровода на проспекте Энгельса и участка проспекта Энгельса от улицы Михаила Дудина до КАД, на строительство Восточного скоростного диаметра (ВСД), путепровода в створе улицы Юннатов и другие объекты.

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Также необходимо обеспечить транспортную доступность «Лахта Центра», где создаётся 11 800 рабочих мест и ожидается 4800 посетителей в день. Город ждет помощи «Газпрома» и правительства РФ в создании магистрали М-32 до Приморского шоссе с путепроводом через железнодорожные пути, подземного пешеходного перехода к железнодорожной станции «Лахта», в реконструкции Приморского шоссе.

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Вспомнили на встрече премьера и врио губернатора и проекте создания с помощью РЖД внутригородского пассажирского железнодорожного движения в Петербурге, по аналогии с Московским центральным кольцом. Для ускорения реализации этого амбициозного проекта также требуется помощь федерального бюджета.

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Наконец, федеральные деньги нужны для ускоренного создания транспортно-логистическог центра «Бронка» (общая стоимость примерно 12,3 млрд рублей), вблизи одноименного порта.

Как подчеркивают в Смольном, реализация этого проекта «будет способствовать экономическому развитию не только Петродворцового района Санкт-Петербурга, но и депрессивного Ломоносовского района Ленобласти, а также формирующегося нового грузового района Большого порта Санкт-Петербург «Бронка — Ломоносов».

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