Ущерб от пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин» оценили в 150 млн рублей

Санкт-Петербург, , 04:59 — REGNUM Сумма ущерба от пожара на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» составила 150 миллионов рублей, сообщил журналистам глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Перечисляя повреждения на корабле (система сточных вод, насосы, часть системы пожаротушения, шкафы управления котлами, восемь километров кабеля), Рахманов сказал:

«Суммарная стоимость ущерба — около 150 млн рублей».

По его словам, корабль в итоге будет сдан в 2019 году, поскольку на ремонт уйдет еще три — четыре месяца.

Напомним, пожар на «Адмиралтейских верфях» произошел вечером 27 ноября на площади 300 квадратных метров — помещениях строящегося ледокола «Виктор Черномырдин».

Два человека пострадали, причем один попал в реанимацию с ожогами. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 ноября российский премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал разобраться в причинах ЧП.

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