В Петербурге подсчитали, сколько денег нужно на новые дороги

Санкт-Петербург, , 18:38 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга обнародовали список из 14-ти приоритетных автодорожных объектов для включения в план модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года и назвали оценочную стоимость этих объектов.

Город будет претендовать на деньги федерального бюджета для осуществления этих проектов. Этот вопрос обсуждался на встрече 28 ноября премьера Дмитрия Медведева с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Как сообщили 28 ноября в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, на реконструкцию Московского шоссе, входящего в состав федеральной трассы М-10 «Россия», требуется 7 млрд рублей. На реконструкцию участка трассы А-180 «Нарва» (от железнодорожной станции Лигово до города Красное Село) — 3,1 млрд рублей.

Магистраль М-49 на участке от Приморского шоссе до развязки с ЗСД будет стоить 7,7 млрд рублей. Продолжение Суздальского проспекта — от дороги на Каменку до Планерной улицы — обойдется в 2,6 млрд рублей. Эти проекты улучшат транспортную связь Выборгского и Приморского районов Санкт-Петербурга.

Обеспечение транспортной доступности многофункционального комплекса «Лахта Центр» потребует еще более крупных сумм. Например, эстакадные съезды от будущей штаб-квартиры «Газпрома» к Приморскому шоссе, Приморскому проспекту и улице Савушкина обойдутся в 3 млрд рублей; создание магистрали М-32 на участке от М-49 до Приморского шоссе с путепроводом через железнодорожные пути «потянет» на 4,6 млрд рублей. Еще 980 млн рублей нужно на подземный пешеходный переход к железнодорожной станции «Лахта».

Реализация масштабного проекта Восточного скоростного диаметра (ВСД), с мостом или тоннелем через Неву и выходом на КАД и в Ленобласть, по первоначальным оценкам обойдется в 156 млрд рублей. Предполагаемые сроки строительства объекта — 2021−2025 гг. Напомним, ВСД предполагается построить на основе государственно-частного партнерства на принципах концессии.

Еще 6 млрд рублей потребует Южная широтная магистраль (1 этап), которая соединит Волхонское шоссе, Московское шоссе и в перспективе федеральную трассу Р-21 «Кола». Это значительно сократит время движения автотранспорта по южной части города и между Петербургом и Ленобластью.

Южно-Волхонская дорога, которая должна улучшить транспортную доступность конгрессно-выставочного центра «Экспофорум», будет стоить 1,7 млрд рублей.

Реконструкцию путепровода на проспекте Энгельса и участка самого проспекта оценили в 3,2 млрд рублей, подключение улично-дорожной сети Кронштадта к комплексу защитных сооружений от наводнений и КАД — в 3,5 млрд рублей.

Кроме этого, планируется строительство путепровода на улице Юннатов за 3,2 млрд рублей и транспортной развязки на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта — за 3,5 млрд рублей.

«Таким образом, на реализацию только дорожных объектов Санкт-Петербурга на период до 2024 года требуется сумма свыше 200 млрд рублей», — подсчитали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, Смольный заявил на федеральное софинансирование проекты в сфере транспортно-логистической инфраструктуры на общую сумму более чем в 445 млрд рублей. Премьер Дмитрий Медведев поддержал эти предложения, они будут рассмотрены профильными ведомствами.

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