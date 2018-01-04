Для Новгородской области 2017 год стал переломным: в регионе впервые за девять с половиной лет сменился губернатор, при этом стиль управления «молодого технократа» Андрея Никитина столкнулся с сопротивлением части местных элит. Корреспондент ИА REGNUM попросил трёх известных новгородских политтехнологов и политологов спрогнозировать, каким для Новгородской области станет наступивший 2018 год. Все прогнозы вышли разными: есть и негативный, и оптимистичный, и прогноз «неясного будущего». Выбирайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Великий Новгород

«Область теряет время»

Политтехнолог Михаил Шимановский считает, что в наступившем 2018 году основным трендом в Новгородской области «будет постоянный рост социально-экономического напряжения, вызванный глубокими издержками в экономике и управлении регионом».

«Процесс принятия бюджета региона на 2018 год показал устойчивые тенденции к падению собственных доходов — налогооблагаемая база убывает, как шагреневая кожа, для компенсации выпадающих доходов берутся кредиты плюс к тем, что уже набраны предыдущим губернатором и его командой. Расчёт на реструктуризацию долгов, очевидно, себя не оправдает, и губернатор Никитин это прекрасно понимает, поэтому под разнообразными лозунгами «оптимизации» начался процесс урезания бюджетных расходов на социальную сферу: образование, медицина, культура, спорт», — заявил Шимановский.

Novreg.ru Андрей Никитин

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«Важный дестабилизирующий фактор, который будет определять негативные перспективы региона, состоит в том, что губернатор и его команда на ходу учатся госуправлению с обременением в виде населения — немногочисленного, стареющего. С одновременным оттоком профессиональных кадров и молодёжи в столицы, с деградирующими районами Новгородской области (за исключением двух-трёх крупных) и областным центром — Великим Новгородом — в виде практически единственного донора. К сожалению, прошедший год работы губернатора и его команды показал, что результаты «обучения» не демонстрируют прогресса. По большей части из-за того, что навыки, полученные Андреем Никитиным при руководстве АСИ, малоприменимы для управления депрессивным регионом», — считает эксперт.

По мнению Михаила Шимановского, «серьёзное влияние на выправление ситуации в 2018 году могла бы дать опора на человеческий фактор, консолидация политических и бизнес-элит региона».

«Однако это возможно, если люди видят, что действующая команда открыта к сотрудничеству и ясно дает понять, что пришла надолго. В реальности губернатор демонстративно дистанцируется от «местных» с формулой «мы тут до марта», то есть по итогам президентской кампании Андрей Никитин рассчитывает покинуть регион. Естественно, с временщиками никто дела иметь не будет. Поэтому по совокупности факторов Новгородская область вместо того, чтобы определиться с антикризисными стратегиями и начать их реализовывать, подвешена в ожидании, теряет время и мотивацию заниматься решением своих проблем», — резюмировал Шимановский.

«В поисках устойчивого понимания»

Представитель «Агентства политических и экономических коммуникаций» (АПЭК) в Новгородской области, политтехнолог Алексей Громский отметил, что в последние дни 2017 года федеральные власти подтвердили своё особое внимание к развитию Новгородской области.

Novreg.ru Почётный караул. Новгород

«После того как Владимир Путин во время одной из встреч с губернаторами констатировал: Новгородской области не выравнять уровень жизни без масштабных вливаний средств — это действительно хорошая новость. Она будет одной из определяющих в социально-экономическом плане в наступившем году. Значительные средства по президентским грантам получили некоммерческие организации социальной направленности. Транш из федерального бюджета поступил и на поддержку инфраструктуры развития малого предпринимательства. Необходимый медицинский и школьный транспорт для новгородских школ и больниц был закуплен напрямую на средства федерального бюджета по решению первых лиц государства. Закупки медицинского оборудования, в том числе и мобильных комплексов диагностики, ожидают оформления в первые рабочие дни 2018 года. И осуществить их также позволят дополнительные федеральные средства. Не говоря уже о более чем миллиардных поступлениях на выравнивание бюджетной обеспеченности. И новой управленческой команде поручено управлять этими средствами и реализацией проектов, на которые они были направлены. Одновременно закладывая основы для будущей экономической самостоятельности региона, начиная работу, первые результаты которой будут заметны обывателям через пять лет в лучшем случае», — отметил Алексей Громский.

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По его мнению, не менее важной тенденцией, которая будут развиваться в 2018 году в Новгородской области, станет продолжение омоложения элит.

«Речь идёт не только и не столько о формировании нового состава формализованных органов региональной власти. Система общественных советов, союзных объединений руководителей коммерческих и общественных организаций формирует «большое правительство», объединенное общими целями, а не должностями и зарплатой. Есть в этом омоложении и угроза формирования конфликта поколений, старых и новых жизненных установок. В наступившем году ждёт проверка на прочность системы коммуникаций между региональной властью и гражданами — только что созданной, основанной на открытости и новой искренности. Год пройдёт в поисках устойчивого понимания между ними», — отметил Громский.

Он подчеркнул, что центральными политическими событиями для Новгородской области и «испытанием для новой коммуникации» станут выборы нового состава думы Великого Новгорода с последующим определением нового мэра.

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"Не менее важными представляются с этой точки зрения и выборы нового состава муниципального парламента в Старой Руссе. Сюда в ушедшем году были вложены значительные федеральные деньги. И освоены не без проблем. Здесь развивается долгосрочный проект, один из тех, что принесет первые плоды лишь через несколько лет, хоть и требует консолидации общества, управленческой элиты и бизнеса уже сегодня. Такая консолидация, при благоприятном исходе, должна бы стать итогом 2018 года для всей области. Долгое время для внутрирегиональной политики были характерны мелкие и крупные конфликты групп влияния разной силы. Смогут ли новгородцы консолидироваться сегодня вокруг общей программы развития, невзирая на принадлежность к тому или иному «кружку по интересам», — пожалуй, главное, что должен показать 2018 год», — резюмировал эксперт.

«Ожидание чего-то от кого-то»

Прежде чем дать свой прогноз на 2018 год, новгородский политолог и социолог Александр Жуковский предложил оглянуться на три года назад, так как, по его мнению, без этого для подготовки классического, объективного прогноза развития не обойтись.

«Коротко: какие это были три года? Во-первых, для Новгородской области нужно разделить трёхлетний исторический период на две неравные части: два года в режиме последних лет прежнего губернатора и один год (2017-й) в режиме обновления и работы новой управленческой команды. Во-вторых, это были чрезмерно эмоциональные годы. Власть, можно сказать, охотно разговаривала с обществом и за его же средства, навязывая «высокое» мнение действующего на тот момент губернатора. Идиллию в информационном пространстве региона нарушали только периодически всплывающие коррупционные скандалы в окружении персоны главы региона, обострение межличностных отношений губернатора и мэра Великого Новгорода, падение рейтингов и авторитета власти, ухудшение условий жизни, среды обитания, падения доходов граждан. При этом региональная информационная политика, вопреки здравому смыслу, представляла ситуацию как всячески и повседневно «улучшающуюся». В затянувшейся виртуальной «борьбе» здравого смысла и лучшего с еще более «лучшим» под управлением несменяемого губернатора общественное настроение разрывалось в сомнениях», — отметил эксперт.

При этом, по его словам, указ президента о досрочном сложении полномочий губернатора и назначение следующего не поставили точку в этих сомнениях — более-менее внятного подведения итогов не произошло, и общественное создание так и осталось в двусмысленном, затянувшемся ожидании.

Клавдий Лебедев. Вече в Новгороде. 1907

«В течение последнего года стало заметно, что, похоже, и полномочий на радикальные изменения в регионе у новой команды не было. В лучшем случае она исполняет некоторые экономические и инвестиционные инициативы, косметическое обновление устаревшей инфраструктуры управления и некоторую её унификацию при полном игнорировании сложившихся политических противоречий последних лет», — отметил Александр Жуковский.

При этом эксперт признал, что переломный для Новгородской области 2017 год «всё же внес существенный разворот и коррективы в информационном пространстве региона».

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«Из практики исчез прямой цинизм в оценке социально-экономического состояния Новгородской области, игнорирование общественного сектора, появился в поле зрения малый и средний бизнес, внимание к проектным и сервисным инструментам в управлении», — пояснил он.

При этом, по словам Жуковского, укрепляется устойчивое впечатление зависимости региона от внешних обстоятельств и степени виртуозности нового губернатора наладить отношения с федеральным центром и потенциальными инвесторами для получения ресурсов и возможностей.

По мнению эксперта, «внесённое в общественный обиход из Центра понятие «технократ» так и осталось звуком, зато появилось его другое определение — «транзит власти», более внятно описывающее ситуацию».

«Вместо долгожданной эмоциональной разрядки 2017 год стал годом ещё более запутанных и неясных заявлений и инициатив, перемешавших в головах людей прошлое и настоящее. Обстановка в Новгородской области по-прежнему напоминает «броуновское движение» — от верхов до низов, но эмоциональный фон стал смещаться в сторону давно назревших объективных требований — прежде всего, связанных с реформой управления», — отметил Жуковский.

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По его словам, в регионе ждут рационально организованной инфраструктуры управления на базе научных, объективных данных, а не на мнениях или интересах каких-то отдельных групп влияния.

«Субъективное ожидание (чего-то от кого-то и когда-то) стало основным, затянувшимся социальным феноменом и, скорее всего, останется перспективой 2018 года», — сделал вывод эксперт.