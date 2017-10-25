«Балансировку» новгородского бюджета начали с отмены льгот

Великий Новгород, , 19:54 — REGNUM Депутаты Новгородской областной думы сегодня, 25 октября, приняли сразу три закона, предусматривающие отмену льгот для организаций региона. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, пакет «налоговых законопроектов» представил первый заместитель губернатора Новгородской области Сергей Сорокин.

Требования Минфина

Вице-губернатор сослался на требования Министерства финансов РФ, в соответствии с которыми в регионе могут остаться только инвестиционные льготы.

«Мы должны устранить с 1 января 2018 года все персональные налоговые льготы и пониженные ставки по налогам. В случае невыполнения бюджет подлежит сокращению», — заявил Сорокин.

Читайте также: В бездефицитном новгородском бюджете обнаружилась «дыра» на 1,8 млрд рублей

Первым делом проголосовали за отмену льгот организациям, предоставляющим денежные средства на благотворительные цели. Сорокин поблагодарил благотворителей, подчеркнув, что «балансировка бюджета 2018 года не позволяет поддерживать данный механизм» и назвал сумму экономии — 88 млн рублей.

Льготы — только инвесторам

Также были отменены льготы по налогу на имущество на общую сумму 130 млн рублей.

Это сельхозтоваропроизводители (четыре организации, 49 млн рублей); организации почтовой связи (таких льготных получателей в регионе нет); пять организаций потребительской кооперации (1 млн рублей); 12 организаций в Батецком, Волотовском, Марёвском, Парфинском и Поддорском районах (11 млн рублей).

Читайте также: Новгородские «муниципальные офшоры» себя не оправдали

Также льготы по налогу на имущество отменили для семи бюджетных учреждений в области физкультуры и спорта (26 млн рублей); на объекты газораспределения (одна организация, 27 млн рублей); благотворительному фонду (8 млн рублей) и восьми коммерческим организациям социально-культурной сферы — санаториям, базам отдыха, оздоровительным центрам (на 8 млн рублей).

Одновременно в тот же областной закон депутаты внесли изменения, освобождающие от уплаты налога на имущество территории опережающего социально-экономического развития в моногородах, индустриальных (промышленных) парках, а также на территориях региональных промышленных площадок, технопарков и бизнес-инкубаторов — на срок от 5 до 10 лет.

Максимальный транспортный налог

Кроме того, новгородские депутаты установили максимальные ставки транспортного налога для яхт (парусно-моторных судов), гидроциклов, самолетов и вертолётов, катеров и моторных лодок с мощностью свыше 100 лошадиных сил. И отменили льготы по транспортному налогу для ряда учреждений, в том числе медицинских, бюджетных учреждений в области физкультуры и спорта и сельхозтоваропроизводителей. По словам первого вице-губернатора Сергея Сорокина, дополнительные доходы составят 12,8 млн рублей.

За медицину и бюджетников вступилась депутат Ольга Ефимова (КПРФ).

«У нас и так медицина вся обрезана. И разве допустимо экономить на сельхозтоваропроизводителях и учреждениях физкультуры и спорта? При этом религиозные организации полностью освобождаются от налога», — отметила она.

Руководитель департамента здравоохранения Новгородской области Галина Михайлова пояснила, что отмена льготы по транспортному налогу будет в бюджете-2018 учтена, к тому же учреждения здравоохранения переходят на аренду автомобилей.

«Приоритеты льгот немного сменились, часть льгот — болезненный процесс — были отменены. Но в то же время введены новые льготы, которые должны будут компенсироваться очень активной работой инвесторов», — прокомментировал председатель комитета по бюджету, финансам и экономике Новгородской областной думы Анатолий Федотов.

Отметим, что на заседании регионального парламента сегодня, 25 октября, также были утверждены поправки в бюджет Новгородской области на 2017 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в бюджете региона, изначально сформированном без дефицита, не хватает 1,8 млрд рублей. Образовавшуюся «дыру» будут затыкать новым бюджетным кредитом.

Читайте ранее в этом сюжете: Новгородский бюджет-2018: «Срезать расходы и требовать экономии от всех»