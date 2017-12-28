Реструктуризация госдолга сэкономит Новгородской области 176 млн рублей

Великий Новгород, , 19:00 — REGNUM Реструктуризация кредитной задолженности сэкономит Новгородской области в 2018 году 176 млн рублей, а начиная с 2019 года — до 400 млн рублей ежегодно. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 28 декабря, заявил глава региона Андрей Никитин, выступая с посланием о перспективах развития Новгородской области и задачах на 2018 год.

«Эти ресурсы мы сможем направить, прежде всего, на здравоохранение, на программы благоустройства, на другие значимые для жителей направления», — отметил новгородский губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новгородская область планирует реструктурировать бюджетные кредиты в сумме 5,8 млрд рублей за 2017−2018 годы, и 2 млрд рублей в 2019 году. Эта сумма будет пролонгирована на 7 лет по ставке 0,1% годовых. При этом первые два года область будет выплачивать по 5% от суммы реструктуризированных кредитов.

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По данным Министерства финансов России на 1 декабря 2017 года, государственный долг Новгородской области составлял 15 млрд 353 млн рублей, из которых бюджетных кредитов — 10 млрд 639 млн рублей. Кредиты в банках составляют около 30% от общей суммы долга — 4 млрд 714 млн рублей.

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