От «семибоярщины» — к 13 министрам: новая новгородская власть меняет тренд

Великий Новгород, , 17:07 — REGNUM Новая система органов исполнительной власти заработает в Новгородской области с 1 января 2018 года. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующий закон приняла сегодня, 25 октября, Новгородская областная дума большинством голосов.

Главное в реформе — создание администрации губернатора, при этом в структуре правительства Новгородской области появятся министерства, комитеты и инспекции (сейчас — департаменты, комитеты и отделы).

«Зачем Новгородской области с небольшой численностью населения министерства, если в своё время даже создание правительства жители высмеивали?» — поинтересовалась депутат Ольга Ефимова (КПРФ).

Необходимость реформы объяснил депутатам первый вице-губернатор Новгородской области Сергей Сорокин.

«Новая команда во главе с Андреем Никитиным очень хочет поломать систему даже понятийно — эту «семибоярщину», которая тоже очень смешно выглядит. Не должно быть столько равнозначных фигур на поле, которые бы формировали его политику», — заявил Сорокин.

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Он подчеркнул, что «реформа проводится в тех объёмах бюджетных средств, который существует на сегодняшний момент».

По словам первого вице-губернатора, будет создано 13 министерств. Сейчас, как отметил Сорокин, помимо восьми заместителей губернатора, в состав правительства входят ещё 10 руководителей департаментов, при этом наблюдается «коллективная безответственность», а будут, по его словам, «чёткие заборчики ответственности между исполнителями на любом уровне».

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«Хочется просто сменить тренд. И абсолютно сменить отношение новгородцев к статусу первого вице-губернатора Новгородской области. Это совсем другой функционал, не тот, который был у того первого заместителя», — заявил новый первый вице-губернатор Сергей Сорокин.

Напомним, что ещё один первым заместителем губернатора Новгородской области в настоящее время остаётся Вероника Минина, занимавшая эту должность и при губернаторе Сергее Митине.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после вступления в должность губернатор Новгородской области Андрей Никитин сохранил себе восемь заместителей, в том числе два первых, как это и было при прежнем главе региона Сергее Митине. Структура правительства региона также осталась прежней, но были анонсированы её изменения с 1 января 2018 года. Никитин заявил, что в ходе реформы число госслужащих будет сокращено от 15 до 25%.

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