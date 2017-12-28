Зарплаты новгородских бюджетников перестанут мерять «средней температурой»

Великий Новгород, , 15:51 — REGNUM В Новгородской области в 2018 году «больше не будут измерять рост зарплат бюджетников «средней температурой». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 28 декабря, заявил губернатор региона Андрей Никитин, выступая с посланием о перспективах развития Новгородской области и задачах на 2018 год.

«Важно, сколько получает конкретный врач, фельдшер, медсестра, педагог, работник социального учреждения и учреждения культуры», — заявил Никитин.

Он попросил профсоюзы совместно с общественной палатой региона проконтролировать, чтобы средства дошли до каждого работника. По его словам, в 2018 году на увеличение зарплат работников бюджетной сферы из федерального бюджета будет направлено 768 млн рублей.

Андрей Никитин также заявил, что «пора отказываться от этой практики — оперировать статистикой в качестве демонстрации наших достижений», так как «граждан не волнует, сколько мы с вами провели совещаний и написали бумаг, на какой средний показатель по области мы вышли».

«Для людей, и для меня как для губернатора важен практический результат. А именно: что изменилось в уходящем году и, главное, что изменится в году наступающем в жизни конкретной семьи, жителей конкретных населённых пунктов. Это ключевой критерий нашей управленческой эффективности», — заявил Никитин.

Отметим, что с посланием о перспективах развития региона на будущий год губернатор Новгородской области выступил впервые. Мероприятие состоялось в Новгородском кремле, в большом концертном зале областной филармонии. При прежнем главе региона Сергее Митине такой практики не было — он лишь раз в году выступал с посланием к депутатам Новгородской областной думы.