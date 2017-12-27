Тюменская область, признанная по праву передовой на Урале по многим макроэкономическим показателям, славится активными гражданами, более-менее свободными в федеральном округе СМИ, активными общественниками, социальными инициативами. Словом, критики здесь не боятся. Здесь сам губернатор Владимир Якушев любит публично пожурить нерадивых чиновников и признаёт, что в некоторых из них «тлеет медленный огонь маразма».

Igor Nikolajeviĉ Pivovarov Тюмень

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Публичные заявления «иду на вы» в Тюменской области нередки. Но есть «войны», когда граждане становятся плечом к плечу, — это борьба со стихиями. Их в Тюменской области за 2017 год было две.

Борьба с чумой и большой водой

Крайняя стихия — вспышка африканской чумы свиней (АЧС) в селе Шорохово Исетского района Тюменской области в ноябре 2017 года. Заморская беда серьезно подкосила тюменское животноводство и региональный бюджет. Ликвидация последствий АЧС обошлась тюменской казне в 52 млн рублей, выплата компенсаций свиновладельцам за уничтожение 17 тыс. 273 туш — в 42 млн рублей.

Espfutbol98 ФСБ

Около 200 сотрудников свинокомплекса села Шорохово остались без работы, так как предприятие имеет право возобновить деятельность не ранее, чем через полгода после снятого 10 декабря 2017 года карантина. Акций гражданского неповиновения не случилось: людям обещано трудоустройство и выходное пособие в 30 тысяч рублей. Хотя сам свинокомплекс на грани разорения.

По факту нарушения ветеринарных правил, повлекших распространение АЧС и падеж свиней в Исетском районе, СКР по Тюменской области было возбуждено уголовное дело.

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Народные волнения в связи с ишимским наводнением в 2016 году во время паводка 2017 года вспоминались, как хорошо выученный урок. Власти, силовики и население слаженно преодолели последствия большой воды. Хотя, по версии аналитиков поисковой системы «Яндекс», именно ишимское наводнение стало основной темой уходящего года в Тюменской области. Из-за разлива реки Ишим в конце апреля — начале мая был введен режим ЧС в южных районах области — Казанском, Ишимском, Абатском, Викуловском, а также городе Ишиме. В результате паводка в 28 населенных пунктах Тюменской области было подтоплено более 165 жилых домов, свыше семи тысяч садоводческих участков, повреждены объекты транспортной, коммунальной и инженерной инфраструктуры.

«Опыт получен богатый. Идет работа по капитальному ремонту и наращиванию дамб в Ишиме, Ишимском, Викуловском и Абатском районах. Продолжается и восстановление инфраструктуры, пострадавшей от паводка. Что касается взаимодействия региональных и муниципальных структур, служб МЧС, за два года мы серьезно натренировались и будем готовы ответить на любые вызовы», — заявил глава Тюменской области Владимир Якушев на «Часе с губернатором», посвященном итогам 2017 года.

(сс) MichaelGaida Строительство

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Отметим, что в 2017 году возведен и сдан 90-квартирный жилой дом для граждан, жилье которых после паводка 2016 года в Ишиме не подлежало восстановлению. Из средств областного бюджета 207 пострадавшим от большой воды семьям выделено 7,6 млн рублей материальной помощи, еще 13,6 млн рублей выделено 177 семьям на ремонт жилых помещений. Более 125 млн рублей из федерального и областного бюджетов направлено на строительство дамб.

Битва с «белыми воротничками» и «бандой ФСБ»

Тюменская область в 2017 году вошла в десятку самых криминальных в стране. И это несмотря на рост раскрываемости на 27% и снижение числа зарегистрированных преступлений на 8% по сравнению с показателями 2016 года. Такие статистические данные предоставила Генеральная прокуратура за первое полугодие 2017 года.

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Отметим, что благодаря настойчивости граждан в регионе была разоблачена банда силовиков, действовавшая на территории области в течение восьми лет. Наращивает обороты борьба с так называемыми откатами и «беловоротничковой» преступностью — мошенничествами и хищениями в бюджетной и банковской сферах.

The-village.ru Табельное оружие не по назначению

Напомним, летом 2017 года было обезглавлено управление ФСБ по Тюменской области. Тому причина — разоблачение группировки киллеров, состоящей из бывших сотрудников силовых ведомств. С фигурантами громкого дела на данный момент разбираются в главном военном следственном управлении (ГВСУ) СКР. В уголовном деле «банды ФСБ» по «убойной» 105-й статье более десяти эпизодов, совершённых с 2008 по 2016 год, сообщает газета «Коммерсантъ». По данным источников Ura.ru, на счету киллеров не менее 50 жертв.

По предварительным данным, группировка силовиков контролировала теневой бизнес по обналичиванию денег и выводу финансов за границу. Предпринимателей, которые не желали вставать под силовую «крышу», уничтожали, в том числе физически. Также участники «банды ФСБ» подозреваются в заказных убийствах.

В состав группировки, по версии следствия, входили бывший сотрудник отдела по сопровождению оперативных мероприятий (ОСОМ) УФСБ по Тюменской области, работавший с ОСОМ тренер по самбо, снайпер, покончивший с собой в следственном изоляторе, и сотрудник полиции, который находится в розыске.

Вышли на банду, как сообщают уральские СМИ, волонтеры, которые самостоятельно искали убийц таксистов в 2015 году. Под давлением общественности начальник регионального управления МВД генерал Юрий Алтынов взял дело поиска убийц на личный контроль. По сообщению источников Znak.com, убийцы из «банды ФСБ» выезжали на дело на такси, а потом избавлялись от свидетелей.

Igor Nikolajeviĉ Pivovarov Тюмень

В начале сентября 2017 года стало известно имя нового руководителя ФСБ по Тюменской области. Им стал полковник Игорь Кочнев, ранее заместитель начальника РУ ФСБ по Приморскому краю.

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И уже в первых числах декабря в Тюмени оперативные службы ФСБ задержали местных граждан, которые переделывали официально приобретенное газовое и травматическое оружие под боевое. При задержании двух умельцев было обнаружено 15 единиц огнестрельного оружия и более тысячи патронов, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Но есть тихая преступность, которой не нужны ножи и пистолеты. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев, наверное, и не предполагал, какой ящик Пандоры открывает, когда в 2015 году предложил в своем блоге бизнесменам региона напрямую жаловаться на чиновников, ставящих бизнесу палки в колеса.

«Некоторых глав интересует, сколько дадут на лапу. Мы пытались зайти пару лет назад в ближайший к Тюмени район, на первой встрече глава пел, а на второй открыто спросил, сколько ежемесячно мы ему платить будем», — сформулировал в блоге губернатора один из предпринимателей общий посыл.

С тех пор в Тюменской области, сперва робко, а потом все смелее и шире стала разворачиваться борьба с так называемыми откатами. В 2016 году за получение взяток от предпринимателей и юридических лиц к шести годам лишения свободы и штрафу в размере двух миллионов рублей приговорен бывший заместитель начальника полиции УМВД России по Тюмени.

sajinka2 Коррупция

Отметим самые громкие дела 2017 года. В сентябре за коммерческий подкуп пошел под суд заместитель директора по безопасности предприятия «Тюменские распределительные сети». Следствие считает, что благодаря ему это дочернее предприятие ПАО «Россети» в течение четырёх лет заключало договоры на охранные услуги с одним и тем же предприятием. Подозреваемый, полагает следствие, получил откат на сумму не менее 39 млн рублей — за «создание возможностей и условий для заключения договоров на оказание услуг и получения прибыли коммерческой организацией и последующего беспрепятственного подписания актов об оказанных услугах».

Также в сентябре прокуратура Тюменской области передала в суд дело о хищении бюджетных средств под видом оформления фиктивных договоров лизинга оборудования с использованием подставных фирм. Перед судом предстанут генеральный директор ООО «Деловой мир», гендиректор ООО «Европром» и помогавший им юрист. Им вменяется хищение бюджетных денег на сумму 50 млн рублей.

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Гендиректор тюменского унитарного муниципального предприятия «Водоканал» получил в июле условный срок за взятку в 1,8 млн рублей, которую он запросил с представителя одного из ООО за подряды. А в июне был отдан под суд бывший начальник отдела закупок управления образования администрации Тюменского муниципального района. Его обвиняют в получении 10%-ного «отката» при содействии в заключении договоров на ремонт школ. Также за «откаты», только 5%-е, в Тюмени 19 июня был отдан под суд генеральный директор государственного унитарного предприятия Курганской области «Кургантехинвентаризация» 59-летний Сергей У. Ему вменяется получение взятки более 118 млн рублей от тюменской фирмы.

Pxhere.com Свиноферма

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В июле был опубликован доклад о результатах антикоррупционной деятельности на территории Тюменской области. Там отмечается, что только за первое полугодие 2017 года в Тюменской области было выявлено 88 фактов взяток.

«Новая Полтавская битва» и «розовый дождь»

В конце ноября стало известно о победе «в новой Полтавской битве» жителей деревни Нижние Аремзяны Тобольского района, которые через многочисленные акции протеста добились отмены строительства на территории их поселения крупного фанерного завода. Инвестор — шведская компания Elof Hansson Group — принял решение о приостановке реализации проекта стоимостью 70 млрд рублей. Несмотря на то, что шведами расписывались райские кущи с возведением дорогостоящего производства — бюджетные вливания в десятикратном размере, рабочие места, развитие деревни в современный поселок — тюменцы отстояли свою малую родину. Обитатели деревни Нижние Аремзяны были уверены, что около их домов пытаются создать химическое производство с вредными выбросами, так как для изготовления фанеры используются ядовитые смолы, содержащие формальдегид. Это грозило гибелью осетра и стерляди, которыми богата река Иртыш близ деревни, гибелью леса в Тобольском, Вагайском, Уватском районах. Аремзянцы выступили дружно против местных и областных властей, которые не хотели терять богатого инвестора. И шведы сдались.

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Пример аремзянцев вдохновляет земляков на гражданские подвиги. Жители пригорода Тюмени микрорайона Антипино в мае 2017 года уже обращались к президенту России Владимиру Путину, в Общероссийский народный фронт и территориальный Роспотребнадзор с жалобами на выбросы близлежащего нефтеперерабатывающего завода. Тюменцы считают, что именно НПЗ виновен в чернеющем снеге зимой, розовых осадках весной и постоянном запахе сероводорода и гари, вышибающем слезу.

Torange.biz Коррупция

На Антипинском нефтеперерабатывающем уверяют, что в ближайшее время планируется завершить строительство установки рекуперации паров бензина, а также осуществить монтаж оборудования для защиты от коксовой пыли. А специалисты Роспотребнадзора связывают неприятные запахи в Антипино с часто горящими несанкционированными свалками вблизи поселка.

Ранее в сюжете: Тюменцы жалуются Путину: «Розовый дождь и запах сероводорода»

Результаты исследования почвы и замеров воздуха по пяти химическим элементам в районе поселка Антипино должны были быть представлены в конце 2017 года. Пока они официально не озвучены. Но, как говорит председатель комиссии по экологической безопасности Общественной палаты Тюменской области Альберт Фахрутдинов, экспертиза будет заведомо печальной.

«В целом же Антипино, как и другие пригородные тюменские поселки в этом направлении, такие, как Паренкино, Копытово, находятся в так называемой Восточной промышленной зоне города. Экологическая ситуация здесь не самая благополучная с советских времен, так что не стоит удивляться, что сейчас — когда именно здесь начали развивать инвестиционные проекты и новые предприятия — положение дел усугубилось», — пояснил в интервью PARK72.ru Альберт Фахрутдинов.

Победа полицейских над системой

Тюменским полицейским, которые в 2017 году жаловались президенту РФ на отсутствие жилья, к ноябрю 2018 года построят дом. Однако будущий многоквартирник на ул. Чайковского, 46 в Тюмени предназначен для временного проживания действующих сотрудников полиции. В документации к проекту оговаривается трехподъездное строение на 66 квартир общей площадью шесть тысяч квадратных метров. В нем должно быть 29 однокомнатных квартир, 22 двухкомнатных, восемь трехкомнатных и семь четырехкомнатных.

Ранее в сюжете: Выпросили у президента? Тюменским полицейским построят дом

Tacinskaya.ru МВД РФ

В управлении МВД России по Тюменской области сообщили, что решить жилищный вопрос сразу всех сотрудников полиции не могут: на учет для получения единовременной социальной выплаты с 2012 года принят 1031 сотрудник и пенсионер. Выплату на приобретение жилья получили 67 человек. Деньги поступают из Министерства внутренних дел РФ, а туда — из федерального бюджета. И претензии предъявлять необходимо федеральному центру. Отметим, что всего в Тюмени более двух тысяч полицейских. Путину пожаловалось 40 сотрудников полиции. На ответы про «денег нет» они припомнили президенту РФ прощённый Северной Корее долг в 11 миллиардов долларов и Крым, где на жильё крымским татарам выделено 800 миллионов рублей.

Война за думскую зарплату

Тюменский парламент буйством в целом не страдает и в работе показывает себя как конструктивный, понимающий логику региональных властей орган. Но в уходящем году прославился баталиями вокруг депутатских зарплат. А доходы депутатов Тюменской областной думы — одни из самых высоких в стране. Председатель регионального парламента Сергей Корепанов, согласно строчке бюджета на 2018 год, получит прежние 14 млн рублей годовых, или более 1,1 млн рублей в месяц. Зафрахтовали 202 млн рублей в 2018 году и 24 тюменских депутата, работающие на платной основе. В среднем каждому из них должно бы достаться по 700 тыс. рублей в месяц. Однако председатели думских комитетов получают заведомо больше, чем рядовые народные избранники, которым тюменские СМИ давно «приписывают» оклады от 400 до 500 тыс. рублей в месяц. Средняя зарплата в Тюменской области в ноябре 2017 года составила 47 тыс. рублей, сообщает официальный орган статистики.

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Тюменский коммунист Максим Карпиков в июне 2017 года предложил сократить зарплату региональным парламентариям до пяти минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). По этому поводу даже создал петицию. Напомним, МРОТ для бюджетников в Тюменской области составляет 7 800 рублей.

«Размер оклада депутатов составляет 22 (!) минимальных размера оплаты труда. Помимо этого, на депутатов работает аппарат облдумы, личные помощники и консультанты, — расписывает преференции народных избранников Тюменской области коммунист Карпиков. — Каждому депутату, получающему зарплату, полагается автомобиль представительского класса с личным шофером, медицинское обслуживание и оплата командировочных расходов вплоть до обучения за границей».

Government.ru НПЗ

Но революции не случилось. Коллегу осадила руководитель думской фракции, первый секретарь обкома КПРФ Тамара Казанцева.

«Пока Карпиков был помощником депутата и получал то ли 85, то ли 100 тыс. рублей, он ни разу не заявлял о необходимости снижения зарплат в думе», — заявила пламенная сторонница Зюганова.

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Кроме того, господину Карпикову напомнили, что дума сэкономила 62 млн рублей, лишив 99 помощников и референтов статуса госслужащих. Несколько человек было отправлено на пенсию с сокращением ставки. Депутаты Тюменской облдумы не пользуются в счет бюджета, в отличие от депутатов Госдумы, люкс-номерами в гостиницах, VIP-залами в аэропортах, бизнес-классом в самолетах и специальным медицинским обслуживанием. С 1 января 2017 года депутатам Тюменской областной думы сократили отпуск с 60 до 48 дней, лишили надбавок за ученые степени, убрали выплаты на оздоровление.

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Но это только одиночный залп. Настоящая война с большими зарплатами тюменских парламентариев развернулась во время борьбы за единственный оклад депутата на профессиональной постоянной основе. Скандал учинил единоросс Алексей Аносов, который назвал распределение «зарплатных» мест в региональном парламенте несправедливым в принципе.

Khabar 24 Кресло руководителя

Платное кресло в Тюменской облдуме было вакантным с октября 2016 года. Желающих занять его и получать в месяц около 400 тыс. рублей оказалось 25 человек на место. Но Аносов заявил, что ради депутатской зарплаты он уволился с прежнего места работы и является безработным, а ему нужно кормить семью.

«Я фактически уже семь месяцев являюсь безработным, так как законодательство имеет ряд ограничений трудоустройства депутата. В Тюменской областной думе уже шесть месяцев имеется вакантное место для трудоустройства депутата на профессиональную основу. Но мне без объяснения причин отказывают», — написал единоросс в петиции.

Тем самым привел в шок избирателей, политологов и практически всю Россию. Депутат, который откровенно заявляет, что шел в думу за зарплатой, — это веха в российском парламентаризме, весьма циничная.

«Депутат просит зарплату. Что, вероятно, должно вдохновлять его избирателей, ведь это именно их ожидания — дать высокооплачиваемую работу господину Аносову. Именно за его зарлату они голосовали! — поясняет картину маслом тюменский политолог Александр Безделов. — И вот тут начинается самое интересное. А именно то, с чем никак не может справиться наша законодательная власть на протяжении всего времени ее существования в новой России — уничтожение репутации депутатов».

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Anton Starikov Деньги

Не получив заветного платного места, господин Аносов развернул бурную деятельность вокруг того, чтобы 202 млн рублей, выделенных на зарплату депутатов Тюменской областной думы, распределялись на все 48 мандатов. Пусть зарплата с 400 тысяч упадет до 200 тысяч в месяц, но все тюменские народные избранники будут при деньгах, и никому не обидно. По мнению парламентария, это гарантирует равноправие между депутатами Тюменской областной думы и исключает субъективизм при выборе депутатов-профессионалов. Впрочем, военные действия продолжатся. Господин Аносов вряд ли сложит оружие в течение как минимум еще двух лет, до конца срока его полномочий.

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Одной из самых тяжелых и «кровопролитных» гражданских войн в Тюменской области по праву признаны баталии, развернувшиеся в Тюменском государственном медицинском институте. В мае 2017 года в этом вузе упразднили 17 кафедр. Были уволены ведущие преподаватели. Затем сокращенных сотрудников стали выселять из общежития. И эта война еще не окончена, и будет ли известен ее финал в грядущем, 2018 году, покажет время.