Дело тюменской «банды ФСБ» расследуют в Москве

Тюмень, , 18:17 — REGNUM Тюменское УФСБ обезглавлено по причине разоблачения группировки киллеров, состоящей теперь уже из бывших сотрудников силовых ведомств. С фигурантами громкого дела на данный момент разбираются в главном военном следственном управлении (ГВСУ) СКР, сообщает газета «Коммерсантъ».

В уголовном деле «банды ФСБ» по «убойной» 105-й статье более десяти эпизодов, совершённых с 2008 по 2016 год, информирует издание. Среди фигурантов — бывший сотрудник отдела по сопровождению оперативных мероприятий (ОСОМ) УФСБ по Тюменской области, работавший с ОСОМ тренер по самбо, снайпер, покончивший с собой в следственном изоляторе, и сотрудник полиции, который находится в розыске.

По предварительным данным, группировка силовиков контролировала теневой бизнес по обналичиванию денег и выводу финансов за границу. Предпринимателей, которые не желали вставать под силовую «крышу», уничтожали, в том числе физически. Также силовики подозреваются в заказных убийствах.

Начальник УФСБ по Тюменской области генерал-майор Вадим Пятилетов был вынужден уйти в отставку. Исполняющим обязанности вместо него назначен бывший замначальника УФСБ по Приморскому краю Игорь Кочнев.

Отметим, что информация об аресте бывших силовиков стала появляться с июля 2017 года. До публикации в газете «Коммерсантъ» в СКР и ФСБ не подтверждали ни факт ареста, ни факт возбуждения уголовного дела.

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