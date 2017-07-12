Тюмень: за 1,8 млн рублей «отката» — четыре года условно

Тюмень, , 13:34 — REGNUM Гендиректор тюменского унитарного муниципального предприятия «Водоканал» получил условный срок за взятку в особо крупном размере. Однако чиновник попался сразу же на первом транше 1,8 млн рублей мзды, которую он запросил с представителя одного из ООО за подряды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по региону.

Осужденный вымогал «откат» у ООО"РСУ-Тюмень» в период с октября 2016 года по февраль 2017 года. Был задержан с поличным при передаче части требуемых денежных средств, в размере 200 тыс. рублей.

Громкое задержание косвенно бросило тень на ООО «Тюмень Водоканал», которое арендует сети и имущество у муниципального ТУМП ВКХ «Водоканал». Пресс-служба ООО обратилась с просьбой к СМИ не путать две абсолютно разные фирмы.

По решению суда на имущество осужденного наложен арест. Приговором Центрального районного суда города Тюмени виновному назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности сроком на три года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской областиразвернулась борьба с «откатчиками». В конце июня пресс-служба региональной прокуратуры информировала, что предстанет перед судом бывший начальник отдела закупок управления образования администрации Тюменского муниципального района. Его обвиняют в получении 10% «отката» при содействии в заключении договоров на ремонт школ.

Также за «откаты», только 5%-ные, в Тюмени 19 июня был отдан под суд генеральный директор государственного унитарного предприятия Курганской области «Кургантехинвентаризация» 59-летний Сергей Устюгов. Ему вменяется получение взятки более 118 млн рублей от тюменской фирмы.

Во всех трех случаях «отката» взяткодатели активно сотрудничали с правоохранителями и за это были освобождены от уголовного преследования.

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