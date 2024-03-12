Материалы с тегом «Эврил Хейнс»
Нацразведка США опасается, что Россия применит оружие в космосе
Директор национальной разведки США Эврил Хейнс выразила обеспокоенность тем, что Россия может нарушить запрет на применение стратегически дестабилизирующего оружия. Об этом она сказала 11 марта в ходе слушаний в спецкомитете по разведке в Сенате. По признанию главы нацразведки, в ведомстве считают...
12 марта 2024
Херш: Байден получает неполные разведданные о ходе конфликта на Украине
Президент Соединённых Штатов Джо Байден получает неполные разведданные о ходе конфликта на Украине, часть материалов до главы государства не доходит. Об этом 17 мая сообщил на своем сайте американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. «Мне сказали, что некоторые из лучших...
17 мая 2023
В США признали, что не могут помешать сближению России и Китая
Стратегические отношения России и Китая значительно укрепились после начала специальной военной операции на Украине, и США остаётся за этим только наблюдать. Об этом 4 мая заявила глава национальной разведки Соединённых Штатов Эврил Хейнс, выступая в комитете по делам вооружённых сил Сената. «На...
4 мая 2023
В Вашингтоне почти не верят в применение Россией ядерного оружия в СВО
Директор национальной разведки США Эврил Хейнс 4 мая заявила, что Вашингтон на данном этапе не считает вероятным использование Россией ядерного оружия в ходе специальной военной операции. Об этом Хейнс заявила в ходе слушаний в комитете по делам Вооружённых сил сената США. «Что касается...
4 мая 2023
Глава разведки США: без Запада Украина не сможет противостоять России
Боеспособность украинской армии чрезвычайно зависит от помощи Запада. Об этом 4 мая заявила глава национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая в комитете по делам вооружённых сил Сената. «Скорее всего, она не сможет противостоять естественным преимуществам России в соотношении живой силы и...
4 мая 2023
Глава разведки США: дефолт страны вызвал бы «глобальную неопределённость»
В случае дефолта Соединённых Штатов в мире бы началась «глобальная неопределённость». Такое мнение 4 мая высказал глава американской национальной разведки Эврил Хейнс в ходе слушаний в Комитете Сената по делам вооруженных сил. «Я бы сказала, что наша оценка заключается в том, что, независимо от...
4 мая 2023
Глава нацразведки США заявила об обострении отношений Китаем
Отношения между США и Китаем обостряются, так как Вашингтон считает, что Пекин намерен укрепить свои позиции в мире за его счёт. Об этом 4 мая заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс в ходе слушаний в комитете по делам вооружённых сил Сената Конгресса. «Наибольшие опасения вызывает...
4 мая 2023