Вашингтон, 4 мая, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Боеспособность украинской армии чрезвычайно зависит от помощи Запада. Об этом 4 мая заявила глава национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая в комитете по делам вооружённых сил Сената.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Скорее всего, она не сможет противостоять естественным преимуществам России в соотношении живой силы и ресурсов, если прекратится основная западная военная помощь», — сказала Хейнс.

Она также отметила, что Китай и Россия значительно расширили стратегические связи после начала спецоперации на Украине. Американская разведка внимательно следит за этим процессом.

Ранее Хейнс также выразила опасения, что отношения между США и Китаем ухудшаются, а Пекин всё больше верит, что может укрепить своё положение силовыми методами.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая президент США Джо Байден сообщил, что при его руководстве страной объём американской военной помощи Украине составил 36,4 млрд долларов. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя поставки Западом оружия на Украину, отметил, что это свидетельствует о планах США развязать войну в Европе.