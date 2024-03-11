Вашингтон, 12 марта, 2024, 00:35 — ИА Регнум. Директор национальной разведки США Эврил Хейнс выразила обеспокоенность тем, что Россия может нарушить запрет на применение стратегически дестабилизирующего оружия. Об этом она сказала 11 марта в ходе слушаний в спецкомитете по разведке в Сенате.

Эврил Хэйнс

По признанию главы нацразведки, в ведомстве считают, что есть опасения того, что РФ сможет использовать асимметричное или стратегически дестабилизирующее оружие, в том числе в космосе и в киберпространстве.

Российский президент Владимир Путин не раз заявлял, что РФ первой не начнёт ядерные пуски, при этом заверял, что Россия располагает оружием, способным поражать цели на территории стран Запада, но утверждения о планах Москвы якобы напасть на Европу являются бредом.

Как передавало ИА Регнум, сообщения западных СМИ о якобы проводившейся властями США подготовке к ядерным ударам России по Украине относятся к категории «рассуждалок», заявил 11 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме написала, что в администрации США обсуждали неядерный ответ на возможное применение Россией ядерного оружия (ЯО) против Украины. По этим данным, рассматривался в том числе вариант нанесения удара по тому российскому подразделению, которое применит ЯО.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал данную публикацию «бредом сумасшедшего». Депутат напомнил, что Россия, в отличие от США, никогда не применяла ядерное оружие. При этом стратегические силы России всегда находятся в полной готовности, поскольку от Запада можно ожидать чего угодно, добавил Швыткин.

Президент России Владимир Путин в октябре 2023 года напоминал, что ядерная доктрина РФ предусматривает только два основания для применения ядерного оружия: либо в ответ на применение ЯО против России, либо при возникновении угрозы существованию российского государства.