Вашингтон, 4 мая, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Стратегические отношения России и Китая значительно укрепились после начала специальной военной операции на Украине, и США остаётся за этим только наблюдать. Об этом 4 мая заявила глава национальной разведки Соединённых Штатов Эврил Хейнс, выступая в комитете по делам вооружённых сил Сената.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«На мой взгляд, маловероятно, что нам удастся увести [РФ и КНР] с курса дальнейшего сближения в предстоящие годы», — сказала Хейнс.

Она отметила, что страны наращивают торговое, политическое и техническое сотрудничество, военные учения продолжаются. При этом в американской разведке сомневаются, что отношения России и Китая укрепятся до уровня союзников по НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хейнс заявила, что боеспособность ВСУ прямо зависит от помощи Запада Киеву. При её отсутствии Украина не сможет эффективно противостоять России.