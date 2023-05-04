Вашингтон, 4 мая, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Отношения между США и Китаем обостряются, так как Вашингтон считает, что Пекин намерен укрепить свои позиции в мире за его счёт. Об этом 4 мая заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс в ходе слушаний в комитете по делам вооружённых сил Сената Конгресса.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Наибольшие опасения вызывает то, что КПК [Коммунистическая партия Китая] всё крепче убеждается в том, что может реализовать своё видение за счёт силы и влияния, которыми обладают США, и за счёт инструментов принуждения, прибегая к демонстрации своей силы, а также экономическому и политическому принуждению», — цитирует её слова ТАСС.

Глава национальной разведки отметила, что в результате этого отношения Вашингтона с Пекином усложнились.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля замглавы Пентагона Кэтлин Хикс заявила, что Пентагон извлекает ценные уроки из конфликта на Украине, так как видит возможность противостояния США с Китаем. Она подчеркнула, что основное внимание США сосредоточат именно на соперничестве с Китаем в Тихоокеанском регионе, а не на Украине.