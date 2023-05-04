Вашингтон, 4 мая, 2023, 17:41 — ИА Регнум. В случае дефолта Соединённых Штатов в мире бы началась «глобальная неопределённость». Такое мнение 4 мая высказал глава американской национальной разведки Эврил Хейнс в ходе слушаний в Комитете Сената по делам вооруженных сил.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Я бы сказала, что наша оценка заключается в том, что, независимо от длительности дефолта, он почти наверняка вызовет глобальную неопределённость в отношении курса доллара и значения американских институтов и лидерства», — сказала она в ответ на просьбу прокомментировать последствия дефолта США, который может настать, если законодатели не увеличат потолок американского госдолга до 1 июня.

Хейнс добавила, что также это, по оценкам американской разведки, поспособствует волатильности на валютных, финансовых и товарных рынках, использующих в качестве расчётной валюты доллар США.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая главы минфина США Джанет Йеллен написала, что возглавляемое ею ведомство может исчерпать возможности по обслуживанию американского государственного долга уже к 1 июня в случае, если Конгресс не увеличит лимиты заимствований. По её словам, такая оценка основывается на последних данных.

Позднее 2 мая пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва следит за ситуацией с возможным дефолтом в США, который может произойти из-за достижения потолка госдолга.