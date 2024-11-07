Санкт-Петербург, 7 ноября, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Компания «РН-Северо-Запад» (входит в НК «Роснефть») разработала настольную игру с автомобильными маршрутами Ленинградской области, чтобы помочь самостоятельным туристам выбрать свое автопутешествие.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» разработала настольную игру в помощь автотуристам

Бросая кубик и перемещая машину-фишку по игровому полю, можно познакомиться с культурными, историческими, природными достопримечательностями региона и узнать, где с комфортом отдохнуть в пути. На игровых маршрутах отмечены АЗС «Роснефть» с сервисами для автотуристов и кафе «Зерно», а также гостиничный комплекс «Владимировский», единственный на Ладожском озере имеющий разряд «четыре звезды».

«Роснефть» активно поддерживает национальные инициативы по развитию внутреннего туризма, последовательно развивая и расширяя придорожный сервис. Повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на АЗС «Роснефть», одна из приоритетных задач Компании. «Роснефть» запустила собственную платформу «Горизонты России. Поехали с нами!», которая помогает самостоятельным туристам прокладывать маршруты по знаковым местам нашей страны через инфраструктуру придорожных сервисов и АЗС компании.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» разработала настольную игру в помощь автотуристам

Настольную игру «Автоприключение по Ленинградской области» можно взять с собой в дорогу и, делая остановки в пути, выполнять игровые задания. Например, посчитать все башни Выборга, найти Конь-камень на острове Коневец или узнать про настольные игры XIX века в доме музее Н. А. Римского-Корсакова в Тихвине.

Справка. ООО «РН-Северо-Запад» — сбытовое предприятие НК «Роснефть» на топливном рынке Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородкой, Псковской и Архангельской областей, располагающее сетью АЗС/АЗК, нефтебазами и парком бензовозов.