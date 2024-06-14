Первые золотые медали России. Как проходят Игры стран БРИКС
В четверг, 13 июня, трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко принесла сборной России первую медаль на Играх стран БРИКС. Она стала победительницей по итогам технической программы сольных выступлений.
Второе место заняла белорусская спортсменка Василина Хандоженко, замкнула тройку победителей представительница Узбекистана Диана Онкес.
В свою очередь российский гимнаст Даниел Маринов одержал победу в индивидуальном многоборье. По итогам пяти упражнений спортсмен заработал 84,700 балла. Второе место занял ещё один представитель России, олимпийский чемпион Артур Далалоян (79,950), бронзу завоевал спортсмен из Белоруссии Егор Шарамков (77,950).
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В то же время олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный снялся с многоборья. Причиной стала травма ладони, которую спортсмен получил, выполняя упражнения на брусьях.
Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня. В соревнованиях принимают участие порядка 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира. Между участниками разыграют 387 комплектов медалей в 29 видах спорта.
12 июня президент России Владимир Путин в видеообращении поприветствовал участников и гостей спортивных игр и дал старт международным соревнованиям.
Глава государства выразил уверенность, что масштабный спортивный праздник зримо продемонстрирует торжество универсальных ценностей спорта, равных возможностей и честной, бескомпромиссной борьбы.