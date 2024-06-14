В четверг, 13 июня, трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко принесла сборной России первую медаль на Играх стран БРИКС. Она стала победительницей по итогам технической программы сольных выступлений.

РИА Новости/Александр Вильф Призёры технической программы в соревнованиях дуэтов по синхронному плаванию

Второе место заняла белорусская спортсменка Василина Хандоженко, замкнула тройку победителей представительница Узбекистана Диана Онкес.

РИА Новости/Александр Вильф Светлана Колесниченко и Майя Дорошко

©РИА Новости/Александр Вильф C. Сонпан и П. Понгсуван (Таиланд)

РИА Новости/Александр Вильф Команда Узбекистана (Сабина Махмудова, Райхона Эргашева, Зиёдахон Тошхужаева, Диана Онкес, Самира Аъзамова, Рухсорахон Саидвалиева, Жасмина Кодирова, Анна Ващенко)

В свою очередь российский гимнаст Даниел Маринов одержал победу в индивидуальном многоборье. По итогам пяти упражнений спортсмен заработал 84,700 балла. Второе место занял ещё один представитель России, олимпийский чемпион Артур Далалоян (79,950), бронзу завоевал спортсмен из Белоруссии Егор Шарамков (77,950).

РИА Новости/Сергей Бобылев Никита Нагорный

РИА Новости/Сергей Бобылев Артур Далалоян

РИА Новости/Сергей Бобылев Даниел Маринов

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В то же время олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный снялся с многоборья. Причиной стала травма ладони, которую спортсмен получил, выполняя упражнения на брусьях.

РИА Новости/Александр Вильф Команда Белоруссии (Анна Ковцун, Маргарита Кирилюк, Ксения Кулешова, Яна Кудина, Анастасия Добровольская, Яна Трацевская, Ксения Лебедева и Валерия Волосач)

РИА Новости/Александр Вильф Артём Окулов (Россия)

РИА Новост/ Александр Кряжев Степан Солдатенков (Россия)

РИА Новости/Владимир Астапкович Тапсоба Абдул Фатао (Буркина-Фасо)

Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня. В соревнованиях принимают участие порядка 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира. Между участниками разыграют 387 комплектов медалей в 29 видах спорта.

РИА Новости/Максим Богодвид Марджан Каримидорче (Иран)

РИА Новост/ Александр Кряжев Сунджидмаа Цор-Очир (Монголия) и Даниела Ждан (Белоруссия)

12 июня президент России Владимир Путин в видеообращении поприветствовал участников и гостей спортивных игр и дал старт международным соревнованиям.

Глава государства выразил уверенность, что масштабный спортивный праздник зримо продемонстрирует торжество универсальных ценностей спорта, равных возможностей и честной, бескомпромиссной борьбы.