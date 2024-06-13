Казань, 13 июня, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный сообщил, что не сможет завершить выступление на Играх стран БРИКС, которые проходят в Казани.

Максим Богодвид/РИА Новости Никита Нагорный

«Я снялся с многоборья! Спасибо всем, кто верил и извините все, кого подвел! Сегодня я проиграл», — написал 27-летний спортсмен в своём Telegram-канале.

Пост Нагорный сопроводил фотографией своей травмированной ладони. Повреждение спортсмен получил, выполняя упражнения на брусьях.

Олимпийское золото гимнаст завоевал на Олимпийских играх-2020 в Токио. Восемь раз он становился чемпионом Европы.

Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня. В соревнованиях принимают участие порядка 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира. Между участниками разыграют 387 комплектов медалей.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня президент России Владимир Путин в видеообращении поприветствовал участников и гостей спортивных игр и дал старт международным соревнованиям. Глава государства выразил уверенность, что масштабный спортивный праздник зримо продемонстрирует торжество универсальных ценностей спорта, равных возможностей и честной, бескомпромиссной борьбы.

13 июня трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко принесла сборной России первую медаль на Играх стран БРИКС. Она стала победительницей по итогам технической программы сольных выступлений, получив 313,69 балла. Второе место заняла белорусская спортсменка Василина Хандоженко, у которой 296,475 балла. Замкнула тройку представительница Узбекистана Диана Онкес с результатом 229,9334.