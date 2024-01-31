«Тракторы всё ближе»: разгневанные фермеры взяли в осаду Париж
Протестующие французские фермеры находятся уже в нескольких километрах от Парижа и приближаются к городу и самому крупному в окрестностях Парижа оптовому рынку Рёнжи.
«Осада» Парижа приобретает новые формы. На некоторых дорогах, ведущих к французской столице, фермеры копают рвы, в некоторых местах замечены пожары.
Такова ситуация спустя две недели после начала выступлений аграриев.
Протесты, напомним, вспыхнули из-за предстоящего повышения цен на дизельное топливо. Рост расценок ожидается из-за увеличения властями налога на горючее.
Кроме того, фермеры недовольны падением доходов на фоне роста импорта украинской сельхозпродукции во Францию.
Участники протестных акций также требуют снять бюрократические препоны Евросоюза, «зарегулировавшие» французское сельское хозяйство.
«Тракторы всё ближе к столице, — передаёт французский телеканал BFMTV. — После выступления премьер-министра Габриэля Атталя в Национальном собрании, которое не нашло отклика, ряд автомагистралей в Парижском регионе и по всей стране по-прежнему перекрыты».
По данным французского МВД, протестующие крестьяне перекрыли автодороги примерно в сотне муниципалитетов страны.
Всего в протестах на данный момент активно участвует около 10 тысяч фермеров, передаёт ТАСС сообщение МВД Франции. Это меньше, чем показатель 26 января, когда на улицы и автотрассы вышли 17,5 тысяч разгневанных аграриев, но количество всё равно внушительное.
Президента Эммануэля Макрона пресса обвинила в «бегстве за границу» в сложной ситуации. На пике протестов глава республики решил посвятить время зарубежным визитам. Вернувшись из Индии, Макрон тут же отправился с двухдневным визитом в Швецию, а 1 февраля появится на саммите ЕС в Брюсселе.
«Разгребать тракторные баррикады» отправили премьера Атталя, и его же президент бросил «в яму со львами» в Национальном собрании — объяснять депутатам политику властей, отмечают французские СМИ.