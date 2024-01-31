Протестующие французские фермеры находятся уже в нескольких километрах от Парижа и приближаются к городу и самому крупному в окрестностях Парижа оптовому рынку Рёнжи.

Aurelien Morissard/Global Look Press

«Осада» Парижа приобретает новые формы. На некоторых дорогах, ведущих к французской столице, фермеры копают рвы, в некоторых местах замечены пожары.

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Такова ситуация спустя две недели после начала выступлений аграриев.

Протесты, напомним, вспыхнули из-за предстоящего повышения цен на дизельное топливо. Рост расценок ожидается из-за увеличения властями налога на горючее.

Vincent Isore/Global Look Press

Panoramic/Global Look Press

YOAN VALAT/ТАСС

Кроме того, фермеры недовольны падением доходов на фоне роста импорта украинской сельхозпродукции во Францию.

Участники протестных акций также требуют снять бюрократические препоны Евросоюза, «зарегулировавшие» французское сельское хозяйство.

Panoramic/Global Look Press

Panoramic/Global Look Press

Vincent Isore/Global Look Press

«Тракторы всё ближе к столице, — передаёт французский телеканал BFMTV. — После выступления премьер-министра Габриэля Атталя в Национальном собрании, которое не нашло отклика, ряд автомагистралей в Парижском регионе и по всей стране по-прежнему перекрыты».

По данным французского МВД, протестующие крестьяне перекрыли автодороги примерно в сотне муниципалитетов страны.

Vincent Isore/Global Look Press

YOAN VALAT/ТАСС

Vincent Isore/Global Look Press

Всего в протестах на данный момент активно участвует около 10 тысяч фермеров, передаёт ТАСС сообщение МВД Франции. Это меньше, чем показатель 26 января, когда на улицы и автотрассы вышли 17,5 тысяч разгневанных аграриев, но количество всё равно внушительное.

Президента Эммануэля Макрона пресса обвинила в «бегстве за границу» в сложной ситуации. На пике протестов глава республики решил посвятить время зарубежным визитам. Вернувшись из Индии, Макрон тут же отправился с двухдневным визитом в Швецию, а 1 февраля появится на саммите ЕС в Брюсселе.

Lafargue Raphae/lABACA/ТАСС

EPA/ТАСС

«Разгребать тракторные баррикады» отправили премьера Атталя, и его же президент бросил «в яму со львами» в Национальном собрании — объяснять депутатам политику властей, отмечают французские СМИ.