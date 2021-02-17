Архангельск, 17 февраля 2021, 15:26 — REGNUM В 11 школах Архангельска введены ограничительные мероприятия в связи с выявленными случаями COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.
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"На дистанционное обучение переведены ученики 19 классов в 11 образовательных учреждениях. Также на карантин закрыто 15 групп в 11 детских садах», — отметили в мэрии.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельске выявили 73 носителя коронавируса.