Архангельск, , 15:26 — REGNUM В 11 школах Архангельска введены ограничительные мероприятия в связи с выявленными случаями COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

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"На дистанционное обучение переведены ученики 19 классов в 11 образовательных учреждениях. Также на карантин закрыто 15 групп в 11 детских садах», — отметили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельске выявили 73 носителя коронавируса.