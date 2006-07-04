Москва, 24 апреля, 2024, 12:02 — ИА Регнум. VK приглашает школьников и студентов принять участие в амбассадорской программе. В новом сезоне программы участники смогут освоить навыки публичных выступлений и научатся создавать и продвигать контент под кураторством популярного блогера Темы Пименова (Waterfork), рассказали в пресс-службе VK.

Дарья Драй ИА REGNUM

Амбассадоров ждут образовательные интенсивы в офисах VK по всей стране, возможность презентовать свои проекты на идеатоне и развивать их дальше во внутреннем акселераторе. Лучшие амбассадоры прошлых наборов смогут продолжить развитие в роли бадди.

В этом году образовательная программа для амбассадоров включает в себя три направления: работа с контентом, публичные выступления и организация мероприятий. Ребята научатся создавать качественный digital-контент под руководством блогера Темы Пименова. Эксперты VK расскажут, как продюсировать контент и использовать для этого нейросети, а также ознакомят с устройством рекомендательных систем. Амбассадоры получат приоритетный доступ к обучению в образовательных проектах компании — Школе авторов VK и программе Digital Camp.

В течение года амбассадоры будут проходить образовательные офлайн-интенсивы от ведущих экспертов команды креативных индустрий VK. В завершение амбассадорской программы пройдет идеатон: участники презентуют собственные проекты и смогут присоединиться к программе с участием менторов внутреннего стартап-акселератора. Лучшие амбассадоры прошлых сезонов смогут перейти на вторую ступень и стать бадди — в этой роли им предстоит развивать комьюнити и заниматься адаптацией новых амбассадоров. Они смогут организовать собственные мероприятия и реализовать свои идеи и проекты при поддержке VK.

Присоединиться к программе могут все желающие в возрасте от 16 до 25 лет. Для этого нужно до 10 июня опубликовать в VK Клипах творческий ролик и заполнить анкету на сайте. С 10 по 27 июня пройдет образовательная программа, которая будет открыта для всех желающих. После нее участников ждет финальное тестирование, по итогам которого будет определен состав участников амбассадорской программы нового сезона.

«Шесть лет назад мы стали одной из первых IT-компаний в России, кто запустил амбассадорскую программу. Все эти годы она постоянно развивается, сегодня это активное сообщество заряженных и мотивированных ребят со всей страны. Амбассадоры являются нашими проводниками в своих вузах и школах, уже на этапе учебы они могут ознакомиться с VK и определиться, в каком направлении видят свое будущее развитие и карьеру. В этом сезоне участников амбассадорской программы ждет идеатон, внутренний акселератор и много классных возможностей, чтобы реализовать себя», — рассказала заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

VK запустила амбассадорскую программу в 2018 году. Сегодня амбассадоры компании есть в 46 российских городах — от Калининграда до Владивостока. С момента запуска программы к ней присоединились больше 400 человек из 90 вузов. Участники амбассадорской программы VK знакомят школьников и студентов с IT-индустрией, популяризируют новые технологии, а также рассказывают, как успешно развиваться и строить карьеру в сфере IT и digital.