Горно-Алтайск, , 12:47 — REGNUM Директора регионального оператора по вывозу отходов Республики Алтай ООО «Коммунальщик» вновь привлекли к административной ответственности за несвоевременный вывоз мусора. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как отмечается, сотрудники проверяли работу компании в течении месяца с 28 мая по 26 июня. В результате было установлено более полусотни фактов нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, оператор регулярно нарушал график вывоза отходов, из-за чего мусор из переполненных контейнеров растаскивался по всем соседним улицам.

В результате директору компании назначили штраф в размере 30 тыс. рублей. В прокуратуре также пообещали и впредь проверять работу оператора.

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