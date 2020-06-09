Санкт-Петербург, , 12:25 — REGNUM В Санкт-Петербурге началось первое судебное заседание по существу по уголовному делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Олег Соколов в здании суда Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Напомним, по версии обвинения, примерно между 02:36 и 03:00 8 ноября 2019 года 63-летний историк, на тот момент доцент СПбГУ Олег Соколов, в ходе конфликта на почве взаимной ревности выстрелил из обреза в голову своей сожительнице, 24-летней аспирантке Анастасии Ещенко после чего задушил потерпевшую.

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Затем, с целью причинения смерти потерпевшей, которая продолжала подавать признаки жизни, Соколов вновь произвел несколько выстрелов в голову девушке. После чего потерпевшая скончалась на месте происшествия.

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Тело убитой Соколов хранил в своей квартире примерно до 22:30 следующего дня, после чего с 22:30 до 03:08 9 ноября расчленил его с использованием пилы-ножовки по дереву, двух кухонных ножей и топора и, разложив останки по мусорным пакетам, выбросил их в реку Мойку.

Задержать историка удалось по случайности, во время одного из походов мужчина свалился с набережной в воду, когда ему на помощь пришли спасатели, в рюкзаке при нем были найдены отчленённые кисти убитой девушки. После чего Соколов сознался в содеянном.

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На протяжении всего хода следствия адвокат историка Александр Почуев неоднократно указывал на то, что убийство Соколов совершил под психическим воздействием ряда факторов. Несмотря на признание вины его подзащитным, защитник неоднократно ходатайствовал о пересмотре избранной Соколову меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест, так как у него остались престарелые родители, которые не доживут до его освобождения.

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Несмотря на то, что слушание дела должно проходить в открытом режиме, из-за пандемии заседание проходит только с участниками процесса, вход в здание суда для слушателей на время запрещен.

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