Санкт-Петербург, , 15:58 — REGNUM Бывший доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко, не страдает никакими психическими заболеваниями. Это показала проведённая экспертиза, сообщает 28 января «Фонтанка».

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Эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского пришли к выводу, что Соколов на момент преступления был вменяемым и не страдал каким-либо хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики. По заключению специалистов, во время убийства историку «было чуждо» сильное душевное волнение, которое якобы было вызвано поведением аспирантки.

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Как сообщало ИА REGNUM, 63-летнего бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, тело которой он расчленил и утопил в реке Мойке. Убийство произошло в ночь на 8 ноября 2019 года в квартире историка. Подозреваемый уже сознался в содеянном.

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